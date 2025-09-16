"Cantata por la Paz" en el Espacio de Diálogo Interreligioso

Este sábado 20 de septiembre, a las 18:30, se desarrollará la segunda edición del evento "Cantando por la Paz", en el marco del Día Internacional de la Paz.

La Fundación Grupo SanCor Seguros junto a la Casa de la Pax Cultura y demás instituciones, organizadores del evento están convencidos de que la Paz es una experiencia que debe empezar en el corazón de cada persona y desde ese lugar, conectarse con otros, y a través del diálogo, el respeto y los consensos, promocionarse a escala mundial. Es desde esta concepción que se vienen desarrollando muchas actividades en el EDI con el propósito de brindar un aporte para generar sociedades más justas y sanas.

