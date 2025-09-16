"Cantata por la Paz" en el Espacio de Diálogo Interreligioso

La Fundación Logosófica invita a una actividad de reflexión: "Pensamientos ¿De donde vienen? ¿A dónde nos llevan?"
La actividad libre y gratuita se desarrollará el sábado 13 de septiembre, a las 10:00, en el Hostal Parque Casic.
Este sábado 20 de septiembre, a las 18:30, se desarrollará la segunda edición del evento "Cantando por la Paz", en el marco del Día Internacional de la Paz.
La Fundación Grupo SanCor Seguros junto a la Casa de la Pax Cultura y demás instituciones, organizadores del evento están convencidos de que la Paz es una experiencia que debe empezar en el corazón de cada persona y desde ese lugar, conectarse con otros, y a través del diálogo, el respeto y los consensos, promocionarse a escala mundial. Es desde esta concepción que se vienen desarrollando muchas actividades en el EDI con el propósito de brindar un aporte para generar sociedades más justas y sanas.
El jueves 11, a las 19:00, se llevará a cabo la segunda charla en el Espacio de Diálogo Interreligioso. Disertará Santiago De Luca, Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid.
Dirigido a referentes de residencias geriátricas, cuidadores/as y público en general. La capacitación se desarrollará el jueves 4 de septiembre, a las 16:00, en la Casa de la Cultura.
El Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Sunchales invita a participar del Congreso sobre Discapacidad: “Todo sobre nosotros, con nosotros. Hacia una participación activa y plena”. El evento se desarrollará el viernes 3 y sábado 4 de octubre en el auditorio del CET Atilra.
La institución celebra las Bodas de Oro con un gran evento que se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en las instalaciones ubicadas en el km. 275 de la Ruta 34. Acrobacias aéreas, paracaidismo, globo aerostático, exhibición de un avión de la Segunda Guerra Mundial, vuelos de bautismo, aeromodelismo y paramotor / paratrike, se podrán disfrutar entre las 9:00 y las 18:00.
En la recta final del proceso de reforma constitucional, la Iglesia Católica de Santa Fe expresó públicamente su deseo de que el nuevo texto incluya una referencia explícita a su presencia histórica y actual en la vida de la provincia.
El gobierno provincial hizo un total de 5 llamados para lo que denomina "propuestas de iniciativas privadas". Uno de los sistemas viales mencionados son los 36 km. del tramo comprendido entre el cruce con la RN 34 y el límite interprovincial con Córdoba.
La Asociación Mutual Personal Sancor lamenta el fallecimiento de Roberto José Riboldi, miembro y presidente del Consejo Directivo de la mutual. AMPS expresa sus sinceras condolencias, uniéndose al dolor de sus familiares y seres queridos en este difícil momento. AMPS informa que permanecerá cerrada a la atención de sus asociados en este lunes 15 de septiembre.
El hecho se produjo alrededor de las 2.00 de la madrugada de este domingo cuando se desarrollaba un operativo en Av. Independencia y Roque Saenz Peña. La agente sufrió lesiones leves.
La reconocida firma internacional Great Place To Work Argentina volvió a destacar al Grupo de Medicina Privada, obteniendo el puesto Nº 9 dentro de la categoría de compañías con más de 1.000 colaboradores en la edición 2025 del ranking nacional de "Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres".
A través del Decreto 614/2025, modificó el régimen de feriados trasladables, facultando a la Jefatura de Gabinete a decidir los traslados. La medida permitirá planificar fines de semana largos y organizar el calendario de 2026.