"Cantata por la Paz" en el Espacio de Diálogo Interreligioso

Te puede interesar

Ciclo de Conferencias sobre “Las religiones Abrahámicas en la obra de Jorge Luis Borges” Fundación Grupo Sancor Seguros Sociedad 08 de septiembre de 2025 El jueves 11, a las 19:00, se llevará a cabo la segunda charla en el Espacio de Diálogo Interreligioso. Disertará Santiago De Luca, Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid.

Espacio de reflexión y aprendizaje sobre el buen trato hacia las personas mayores Municipalidad de Sunchales Sociedad 03 de septiembre de 2025 Dirigido a referentes de residencias geriátricas, cuidadores/as y público en general. La capacitación se desarrollará el jueves 4 de septiembre, a las 16:00, en la Casa de la Cultura.

En octubre se desarrollará el 3° Congreso sobre Discapacidad en Sunchales El Eco de Sunchales Sociedad 03 de septiembre de 2025 El Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Sunchales invita a participar del Congreso sobre Discapacidad: “Todo sobre nosotros, con nosotros. Hacia una participación activa y plena”. El evento se desarrollará el viernes 3 y sábado 4 de octubre en el auditorio del CET Atilra.

Cuenta regresiva para el espectacular Festival Aéreo "50 Años" del Aero Club Sunchales Jorge Tribouley Sociedad 02 de septiembre de 2025 La institución celebra las Bodas de Oro con un gran evento que se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en las instalaciones ubicadas en el km. 275 de la Ruta 34. Acrobacias aéreas, paracaidismo, globo aerostático, exhibición de un avión de la Segunda Guerra Mundial, vuelos de bautismo, aeromodelismo y paramotor / paratrike, se podrán disfrutar entre las 9:00 y las 18:00.