Adelqui Antonio Garnero

Falleció el martes 9 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 92 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), el miércoles 10, entre las 8:30 y las 15:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Tucumán 1662. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Necrológicas SunchalesAyer Sunchales Servicios Sociales
Cristian Pelossi "Comi"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl lunes

Falleció el lunes 8 de septiembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 56 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 20:00 y las 22:00, prosiguiendo el martes 9, desde las 8:00 hasta las 11:00, siendo trasladados al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: J.B.V. Mitri 581. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Edith Clementina Teresita Ron

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl domingo

Falleció el domingo 7 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 83 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 9:00 y las 17:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: F. Fader 1795. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Genaro Bertone

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl sábado

Falleció el sábado 6 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 16 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 16:00 y las 24:00, siendo trasladados posteriormente al crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la sala. Casa de Duelo: Donato 257. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Víctor Nelso Pérez

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl viernes

Falleció el viernes 5 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 70 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 4:00 y las 17:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Cortada Rafaela 1291. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Juan Antonio Molina

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales02 de septiembre de 2025

Falleció el lunes 1 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 92 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), hasta las 16:00 del martes 2, siendo trasladados posteriormente al crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la sala. Casa de Duelo: Perú 228. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Rita Dominga Maretto de Bossetti

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales01 de septiembre de 2025

Falleció el lunes 1 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 79 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 11:00 y las 19:00, siendo trasladados posteriormente al crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la sala. Casa de Duelo: Bolívar 221. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

