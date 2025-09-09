La Fundación Logosófica invita a una actividad de reflexión: "Pensamientos ¿De donde vienen? ¿A dónde nos llevan?"

La actividad libre y gratuita se desarrollará el sábado 13 de septiembre, a las 10:00, en el Hostal Parque Casic.

La Fundación Logosófica te invita a un encuentro donde se desarrollará una actividad de reflexión sobre los Pensamientos ¿De donde vienen? ¿A dónde nos llevan?

🗓 Fecha: Sábado 13 de Septiembre de 2025
Hora: 10:00 hs
📍 Lugar: Hotel Casic, Ciudad de Sunchales

¿Qué es la Logosofía?

La Logosofía es una ciencia que impulsa el desarrollo consciente del ser humano a través del conocimiento de sí mismo y del universo que lo rodea. Su metodología ofrece herramientas prácticas para superar limitaciones internas, potenciar las virtudes, y alcanzar una vida más plena y armoniosa basada en la comprensión de principios universales.

La Fundación Logosófica

La Fundación Logosófica es una institución sin fines de lucro presente en diversos países del mundo. Su misión es difundir el conocimiento logosófico y promover el desarrollo integral del ser humano mediante actividades educativas, culturales y sociales. Además, ofrece un espacio de aprendizaje colaborativo, donde las personas pueden compartir sus experiencias y aplicar los conceptos logosóficos en su vida diaria.

Desde su creación, la fundación se ha caracterizado por su compromiso con la evolución consciente y la mejora de la humanidad, organizando conferencias, cursos y talleres en los que se exploran temas relacionados con la superación personal, la educación, las relaciones humanas y el sentido de la vida.

Carlos Bernardo González Pecotche: el creador de la Logosofía

Carlos Bernardo González Pecotche (1901-1963), conocido como "el pensador de una nueva era", fue un escritor, educador y humanista argentino que dedicó su vida a la creación y difusión de la Logosofía. Su trabajo revolucionó la manera de abordar la evolución humana al proponer un conocimiento que integra la razón y la sensibilidad en un proceso de transformación consciente.

A través de sus obras, González Pecotche plasmó conceptos originales que invitan a reflexionar sobre el propósito de la vida, la importancia del autoconocimiento y la necesidad de construir una humanidad más solidaria y consciente. Su legado sigue vigente y es fuente de inspiración para quienes buscan un camino de superación y aprendizaje continuo.

¡Te esperamos para compartir juntos este fascinante camino hacia el conocimiento y la superación personal!

🎟 Actividad libre y gratuita.
📞 Link de inscripción
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6SpUO2k_iTiwJ5PAW3xrvNGy6Ofa9I3VPQFNblUZFVDgtRQ/viewform?usp=header

