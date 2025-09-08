Ciclo de Conferencias sobre “Las religiones Abrahámicas en la obra de Jorge Luis Borges”

Te puede interesar

Espacio de reflexión y aprendizaje sobre el buen trato hacia las personas mayores Municipalidad de Sunchales Sociedad 03 de septiembre de 2025 Dirigido a referentes de residencias geriátricas, cuidadores/as y público en general. La capacitación se desarrollará el jueves 4 de septiembre, a las 16:00, en la Casa de la Cultura.

En octubre se desarrollará el 3° Congreso sobre Discapacidad en Sunchales El Eco de Sunchales Sociedad 03 de septiembre de 2025 El Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Sunchales invita a participar del Congreso sobre Discapacidad: “Todo sobre nosotros, con nosotros. Hacia una participación activa y plena”. El evento se desarrollará el viernes 3 y sábado 4 de octubre en el auditorio del CET Atilra.

Cuenta regresiva para el espectacular Festival Aéreo "50 Años" del Aero Club Sunchales Jorge Tribouley Sociedad 02 de septiembre de 2025 La institución celebra las Bodas de Oro con un gran evento que se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en las instalaciones ubicadas en el km. 275 de la Ruta 34. Acrobacias aéreas, paracaidismo, globo aerostático, exhibición de un avión de la Segunda Guerra Mundial, vuelos de bautismo, aeromodelismo y paramotor / paratrike, se podrán disfrutar entre las 9:00 y las 18:00.

Los Obispos de Santa Fe piden incluir a la Iglesia Católica en la reforma constitucional Diócesis de Rafaela Sociedad 01 de septiembre de 2025 En la recta final del proceso de reforma constitucional, la Iglesia Católica de Santa Fe expresó públicamente su deseo de que el nuevo texto incluya una referencia explícita a su presencia histórica y actual en la vida de la provincia.

SanCor Salud refuerza su compromiso con la educación en el Mes de las Infancias Grupo SanCor Salud Sociedad 30 de agosto de 2025 En agosto, el Grupo de Medicina Privada y la Fundación SanCor Salud acompañaron a las escuelas rurales que apadrinan en distintos puntos del país, consolidando un trabajo sostenido durante todo el año en favor de los derechos y el bienestar de niños, niñas y jóvenes.