Ciclo de Conferencias sobre “Las religiones Abrahámicas en la obra de Jorge Luis Borges”

El jueves 11, a las 19:00, se llevará a cabo la segunda charla en el Espacio de Diálogo Interreligioso. Disertará Santiago De Luca, Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid.

3 Congreso sobre Discapacidad

En octubre se desarrollará el 3° Congreso sobre Discapacidad en Sunchales

Sociedad03 de septiembre de 2025

El Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Sunchales invita a participar del Congreso sobre Discapacidad: “Todo sobre nosotros, con nosotros. Hacia una participación activa y plena”. El evento se desarrollará el viernes 3 y sábado 4 de octubre en el auditorio del CET Atilra.

Cuenta regresiva para el espectacular Festival Aéreo del Aero Club Sunchales

Cuenta regresiva para el espectacular Festival Aéreo "50 Años" del Aero Club Sunchales

Sociedad02 de septiembre de 2025

La institución celebra las Bodas de Oro con un gran evento que se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en las instalaciones ubicadas en el km. 275 de la Ruta 34. Acrobacias aéreas, paracaidismo, globo aerostático, exhibición de un avión de la Segunda Guerra Mundial, vuelos de bautismo, aeromodelismo y paramotor / paratrike, se podrán disfrutar entre las 9:00 y las 18:00.

Lazo

Genaro Bertone

Necrológicas SunchalesEl sábado

Falleció el sábado 6 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 16 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 16:00 y las 24:00, siendo trasladados posteriormente al crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la sala. Casa de Duelo: Donato 257. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Asamblea trabajadores 3 6-9-25

Los trabajadores de SanCor, afiliados a Atilra, pedirán la quiebra de la cooperativa láctea

EconomíaAyer

En una Asamblea Extraordinaria desarrollada este sábado 6 de septiembre en Sunchales, se resolvió por unanimidad formalizar el pedido de quiebra ante el juzgado donde se tramita el Concurso Preventivo. La determinación está basada en la deuda histórica pre concursal y, fundamentalmente, la falta de pago de sueldos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y aguinaldo del primer semestre del 2025.

