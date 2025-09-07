#LRF: Esta tarde, se juega el clásico en el estadio de la Avenida

Cumpliendo con la 5° Fecha del Torneo Clausura, Unión recibe a Libertad. El duelo de Primera División arranca a las 17:00.

Deportes - FútbolHace 6 horas El Eco de Sunchales
estadio de la Avenida

Esta es la reprogramación de los partidos pendientes del pasado fin de semana, que se habían suspendido por las lluvias en toda la región.

Cumpliendo con la 5° Fecha del Clausura, los adelantos serán:

– Viernes 5 de septiembre

Ferrocarril del Estado 2 vs. 1 Deportivo Aldao (en Los Nogales).
Argentino de Vila 2 vs. 2 Brown de San Vicente (en Vila).

 
– Sábado 6 de septiembre:

Argentino Quilmes 1 vs. 2 Sportivo Roca.

– Domingo 7 de septiembre:

15:30 hs. (Reserva 14:00 hs.):
Atlético María Juana vs Peñarol
Josefina vs Atlético Juventud

Unión vs Deportivo Libertad 17:00 hs. (Reserva 15:30 hs.):

Resultados ya jugados:

Deportivo Tacural 0 – Florida de Clucellas 0
9 de Julio 2 – Ben Hur 3
Sportivo Norte 2 – Atlético de Rafaela 1

