LRF: Esta tarde, se juega el clásico en el estadio de la Avenida

Regional Amateur: Los equipos sunchalenses y Deportivo Aldao ya piensan en el debut
Unión y Libertad junto al plantel aldaense serán los representantes de la Liga Rafaelina en el próximo torneo que se pondrá en marcha en octubre o noviembre.
Cumpliendo con la 5° Fecha del Torneo Clausura, Unión recibe a Libertad. El duelo de Primera División arranca a las 17:00.Deportes - FútbolHace 6 horas El Eco de Sunchales
Esta es la reprogramación de los partidos pendientes del pasado fin de semana, que se habían suspendido por las lluvias en toda la región.
Cumpliendo con la 5° Fecha del Clausura, los adelantos serán:
– Viernes 5 de septiembre
Ferrocarril del Estado 2 vs. 1 Deportivo Aldao (en Los Nogales).
Argentino de Vila 2 vs. 2 Brown de San Vicente (en Vila).
– Sábado 6 de septiembre:
Argentino Quilmes 1 vs. 2 Sportivo Roca.
– Domingo 7 de septiembre:
15:30 hs. (Reserva 14:00 hs.):
Atlético María Juana vs Peñarol
Josefina vs Atlético Juventud
Unión vs Deportivo Libertad 17:00 hs. (Reserva 15:30 hs.):
Resultados ya jugados:
Deportivo Tacural 0 – Florida de Clucellas 0
9 de Julio 2 – Ben Hur 3
Sportivo Norte 2 – Atlético de Rafaela 1
Este viernes tuvo continuidad la cuarta fecha del torneo Clausura. En el estadio "Dr. Plácido Tita", el Cañonero se impuso por la mínima diferencia con el gol convertido por Kevin Muñoz a los 34 minutos del primer tiempo.
En la noche del jueves, el Bicho Verde se impuso 3 a 2 ante Atlético de Rafaela en un vibrante y cambiante juego que se disputó en el estadio Tito Bartomioli.
Este jueves, a partir de las 20:30, el Celeste rafaelino recibe al Bicho Verde en el predio del autódromo rafaelino, cumpliendo una nueva jornada del Torneo Clausura.
El Bicho Verde cayó por 2 a 1 ante Atlético Juventud en el estadio de la Avenida. Ambos terminaron con diez por expulsiones. El pasado viernes, Libertad igualó 2 a 2 con Atlético María Juana.
Este viernes, a las 20:30, el Cañonero enfrenta al "Chupa" en María Juana. El fin de semana, el Bicho Verde enfrenta a Juventud de Rafaela en el estadio de la Avenida.
La habilitación del espacio ubicado en Lisandro de la Torre y Tucumán se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre, a las 16:00.
Una mujer fue engañada mediante videollamada: delincuentes le hicieron compartir la pantalla de su celular y simular un préstamo para vaciar su cuenta.
El sábado 6 y domingo 7 de septiembre, se desarrollará un espectáculo inigualable en las instalaciones ubicadas en el km. 275 de la Ruta 34. Acrobacias aéreas, paracaidismo y globo aerostático son algunas de las actividades programadas.
Falleció el sábado 6 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 16 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 16:00 y las 24:00, siendo trasladados posteriormente al crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la sala. Casa de Duelo: Donato 257. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
En una Asamblea Extraordinaria desarrollada este sábado 6 de septiembre en Sunchales, se resolvió por unanimidad formalizar el pedido de quiebra ante el juzgado donde se tramita el Concurso Preventivo. La determinación está basada en la deuda histórica pre concursal y, fundamentalmente, la falta de pago de sueldos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y aguinaldo del primer semestre del 2025.