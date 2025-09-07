El Gobierno pide devolver pasaportes por error invisible: Cómo verificar si es el tuyo

El incidente fue provocado por una partida defectuosa de tinta negra de seguridad, suministrada por un proveedor alemán. Aunque el problema no afecta a la totalidad de las impresiones (se estiman entre 5.000 y 6.000 afectados reales), el RENAPER no tiene certeza de cuáles documentos específicos presentan la imperfección dentro del universo comprometido.

El Gobierno pide pasaportes por error invisible: así podés saber si es el tuyo

El alerta, reportado inicialmente por el Consulado argentino en San Pablo, afecta a un universo de más de 200 mil documentos que están bajo revisión

Las numeraciones potencialmente comprometidas son:

AAL314778 hasta AAL346228

AAL400000 hasta AAL607599

AAL616000 al AAL620088

El Gobierno solicitó a todas las personas con pasaportes dentro de esos rangos numéricos que los presenten al RENAPER (o a los consulados, si residen en el exterior) para su verificación.

Si el documento está correcto, será devuelto. Si presenta la falla de tinta, el RENAPER imprimirá uno nuevo sin costo y lo remitirá al ciudadano afectado. Fuentes oficiales afirmaron que la situación productiva "se encuentra resuelta" desde hace varias semanas y la producción continúa con normalidad.

Por otra parte, se recomienda revisar la fecha y lugar de emisión del documento. Aquellos pasaportes emitidos en los últimos años, sobre todo en consulados del exterior, tienen más chances de presentar errores. Los documentos con mismo número de serie, impresos en Argentina, también deben ser revisados, aunque corren menor riesgo.