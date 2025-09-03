La Cooperativa Obrera inaugura un nuevo Coopehogar en Sunchales

Este nuevo local abre sus puertas para poner al alcance de los consumidores de Sunchales, una muy amplia propuesta de artículos del hogar, tecnología, tienda y bazar, con los precios más convenientes, las mejores alternativas de financiación y una esmerada atención personalizada.

Por otra parte, el tradicional local de Lisandro de la Torre 450 será exclusivamente Supermercado, mejorando su propuesta y aumentando la cantidad de productos y marcas ofrecidas.

La Cooperativa Obrera invita a visitar el nuevo local de Coopehogar, luego de la inauguración programada para la tarde de este jueves, atendiendo al público de lunes a sábado, en su horario habitual de 8:00 a 20:30.