El 2026 dará lugar a una cita imperdible con el referente mundial en inteligencia emocional y liderazgo consciente, que regresa para inspirar y transformar.
La Cooperativa Obrera inaugura un nuevo Coopehogar en Sunchales
La habilitación del espacio ubicado en Lisandro de la Torre y Tucumán se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre, a las 16:00.EconomíaAyer Cooperativa Obrera
Este nuevo local abre sus puertas para poner al alcance de los consumidores de Sunchales, una muy amplia propuesta de artículos del hogar, tecnología, tienda y bazar, con los precios más convenientes, las mejores alternativas de financiación y una esmerada atención personalizada.
Por otra parte, el tradicional local de Lisandro de la Torre 450 será exclusivamente Supermercado, mejorando su propuesta y aumentando la cantidad de productos y marcas ofrecidas.
La Cooperativa Obrera invita a visitar el nuevo local de Coopehogar, luego de la inauguración programada para la tarde de este jueves, atendiendo al público de lunes a sábado, en su horario habitual de 8:00 a 20:30.
Banco Santa Fe y Sistema B se unen para impulsar un sistema financiero que apoye a empresas de triple impacto
Con este acuerdo, Banco Santa Fe -junto a las demás entidades financieras del Grupo Petersen- marca un precedente en el sector financiero argentino y se encuentra en el selecto grupo de los primeros bancos del país en establecer un vínculo formal con Sistema B.
Prevención Salud acompaña a Milena Margaría, capitana de Las Panteritas, en el desarrollo de su carrera deportiva
En el marco del compromiso que la prepaga de Sancor Seguros tiene con la promoción del deporte y la adopción de hábitos de vida saludables, se firmó el convenio de colaboración con la voleibolista sunchalense, capitana de la Selección Argentina Sub 21.
Litoralgas publicó en internet los mapas de su red
Desde su página web, con solo ingresar una dirección cualquier persona puede verificar si el servicio está disponible en una zona determinada. Se trata de la primera empresa del sector en Argentina en ofrecer esta herramienta pública, un verdadero “GPS” de la infraestructura de gas.
Lácteos Verónica: Primeras desvinculaciones y posibles contratos de producción a terceros
Si bien no está aprobado el Procedimiento Preventivo de Crisis, la empresa avanzó en acuerdos con trabajadores. Atilra rechaza este movimiento, mientras en una de sus plantas podría activarse un contrato para elaborar quesos a fasón.
Capacitación "Despierta tu potencial financiero"
HACER – Espacio para Emprender acompaña al ISPI N°4003 “San José” en este ciclo de Cátedras Abiertas 2025 que te ayudará a tomar el control de tus finanzas y optar por las mejores decisiones para tu futuro.
Cuenta regresiva para el espectacular Festival Aéreo "50 Años" del Aero Club Sunchales
La institución celebra las Bodas de Oro con un gran evento que se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en las instalaciones ubicadas en el km. 275 de la Ruta 34. Acrobacias aéreas, paracaidismo, globo aerostático, exhibición de un avión de la Segunda Guerra Mundial, vuelos de bautismo, aeromodelismo y paramotor / paratrike, se podrán disfrutar entre las 9:00 y las 18:00.
El Concejo Municipal entregará la distinción a la "Trayectoria y el Compromiso Social"
Se trata del tradicional reconocimiento que inició con el nombre de “Antiguos Pobladores de Sunchales”. Si bien la denominación fue modificada, el objetivo principal y los requisitos para las postulaciones no sufrieron cambios.
Recuperan una amoladora hurtada de una vivienda
En la tarde del martes 2, personal de PDI Sunchales efectuó una requisa domiciliaria, secuestrando en el domicilio la herramienta marca Dowen Pagio.
El 2026 dará lugar a una cita imperdible con el referente mundial en inteligencia emocional y liderazgo consciente, que regresa para inspirar y transformar.
Condenaron a 10 años de prisión a un sujeto que abusó sexualmente de su hija en Humberto Primero
El hecho ilícito fue cometido en noviembre de 2022 a una persona menor de 13 años. Fue condenado por la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el vínculo y por la convivencia).