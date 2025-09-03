La Cooperativa Obrera inaugura un nuevo Coopehogar en Sunchales

La habilitación del espacio ubicado en Lisandro de la Torre y Tucumán se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre, a las 16:00.

EconomíaAyer Cooperativa Obrera
logo_cooperativa_obrera 2

Este nuevo local abre sus puertas para poner al alcance de los consumidores de Sunchales, una muy amplia propuesta de artículos del hogar, tecnología, tienda y bazar, con los precios más convenientes, las mejores alternativas de financiación y una esmerada atención personalizada.

Por otra parte, el tradicional local de Lisandro de la Torre 450 será exclusivamente Supermercado, mejorando su propuesta y aumentando la cantidad de productos y marcas ofrecidas.

La Cooperativa Obrera invita a visitar el nuevo local de Coopehogar, luego de la inauguración programada para la tarde de este jueves, atendiendo al público de lunes a sábado, en su horario habitual de 8:00 a 20:30.

GasMap Litoralgas

Litoralgas publicó en internet los mapas de su red

Litoralgas
Economía21 de agosto de 2025

Desde su página web, con solo ingresar una dirección cualquier persona puede verificar si el servicio está disponible en una zona determinada. Se trata de la primera empresa del sector en Argentina en ofrecer esta herramienta pública, un verdadero “GPS” de la infraestructura de gas.

Despierta tu potencial financiero 2

Capacitación "Despierta tu potencial financiero"

HACER – Espacio para Emprender
Economía14 de agosto de 2025

HACER – Espacio para Emprender acompaña al ISPI N°4003 “San José” en este ciclo de Cátedras Abiertas 2025 que te ayudará a tomar el control de tus finanzas y optar por las mejores decisiones para tu futuro.

Cuenta regresiva para el espectacular Festival Aéreo del Aero Club Sunchales

Cuenta regresiva para el espectacular Festival Aéreo "50 Años" del Aero Club Sunchales

Jorge Tribouley
SociedadEl martes

La institución celebra las Bodas de Oro con un gran evento que se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en las instalaciones ubicadas en el km. 275 de la Ruta 34. Acrobacias aéreas, paracaidismo, globo aerostático, exhibición de un avión de la Segunda Guerra Mundial, vuelos de bautismo, aeromodelismo y paramotor / paratrike, se podrán disfrutar entre las 9:00 y las 18:00.

