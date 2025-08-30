SanCor Salud refuerza su compromiso con la educación en el Mes de las Infancias

El Concejo Municipal declaró de su Interés el 85º Aniversario de "Amigos del Arte"
El Centro de Cultura Artística lleva más de ocho décadas trabajando para crear espacios de expresión y disfrute de todas las manifestaciones artísticas.
El Mes de las Infancias es una oportunidad para celebrar, reflexionar y renovar compromisos con quienes representan el presente y el futuro de la sociedad. En este marco, SanCor Salud y su Fundación estuvieron presentes en seis de las escuelas rurales que apadrinan en Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Chaco, Corrientes y Mendoza, compartiendo con los estudiantes jornadas de encuentro y acompañamiento.
El Programa de Padrinazgo, iniciado en 2016, busca fortalecer la inclusión educativa como herramienta clave para construir comunidades más justas y equitativas. A lo largo de todo el año, la compañía se involucra en los distintos momentos del ciclo escolar, apoyando tanto el desarrollo pedagógico como las necesidades de infraestructura de cada
institución.
Esta labor forma parte de la Estrategia de Sustentabilidad del Grupo, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y orientada a impulsar cambios positivos en las comunidades. Con estas acciones, SanCor Salud y su Fundación reafirman que la educación y el cuidado integral de las infancias son pilares esenciales para lograr una sociedad más saludable, inclusiva y sostenible.
Carmina y Daiana Gonella, jóvenes de Santa Clara de Saguier (depto. Castellanos), forman parte de la serie “En el barro”, el spin-off de El marginal. Su llegada al casting fue casi casual y hoy celebran una experiencia que las sorprendió.
El sábado 6 y domingo 7 de septiembre, podrás disfrutar de un espectáculo inolvidable en las instalaciones ubicadas en el km. 275 de la Ruta 34. Acrobacias aéreas, paracaidismo y globo aerostático son algunas de las actividades programadas.
La capital del país andino tiene una variada oferta cultural y recreativa diversa. Esta ciudad moderna y cosmopolita se ha posicionado como un destino imperdible para quienes buscan experiencias memorables, tanto de día como de noche.
El sábado 9 de agosto, la empresa de medicina privada y sus asociados realizaron una donación que fue entregada en el reconocido evento televisivo “Un Sol para los Chicos” edición 2025.
El Grupo de Medicina Privada organizó una jornada marcada por la emoción y la reflexión, con la presencia de Luciana “Lucha” Aymar y Sergio Expert, conocido por ser el escritor del reconocido libro “Explosión de vida”.
En el marco del compromiso que la prepaga de Sancor Seguros tiene con la promoción del deporte y la adopción de hábitos de vida saludables, se firmó el convenio de colaboración con la voleibolista sunchalense, capitana de la Selección Argentina Sub 21.
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 31 de agosto, entre las 7:00 y las 12:00, en el sector comprendido por las calles: Sector: Norte: Rotania; Sur: San Juan; Este: Gral. Güemes y Oeste: A. Frondizi. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.
Con este acuerdo, Banco Santa Fe -junto a las demás entidades financieras del Grupo Petersen- marca un precedente en el sector financiero argentino y se encuentra en el selecto grupo de los primeros bancos del país en establecer un vínculo formal con Sistema B.