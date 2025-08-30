SanCor Salud refuerza su compromiso con la educación en el Mes de las Infancias

En agosto, el Grupo de Medicina Privada y la Fundación SanCor Salud acompañaron a las escuelas rurales que apadrinan en distintos puntos del país, consolidando un trabajo sostenido durante todo el año en favor de los derechos y el bienestar de niños, niñas y jóvenes.

SanCor Salud - Mes de las Infancias y Padrinazgo

El Mes de las Infancias es una oportunidad para celebrar, reflexionar y renovar compromisos con quienes representan el presente y el futuro de la sociedad. En este marco, SanCor Salud y su Fundación estuvieron presentes en seis de las escuelas rurales que apadrinan en Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Chaco, Corrientes y Mendoza, compartiendo con los estudiantes jornadas de encuentro y acompañamiento.

El Programa de Padrinazgo, iniciado en 2016, busca fortalecer la inclusión educativa como herramienta clave para construir comunidades más justas y equitativas. A lo largo de todo el año, la compañía se involucra en los distintos momentos del ciclo escolar, apoyando tanto el desarrollo pedagógico como las necesidades de infraestructura de cada
institución.

Esta labor forma parte de la Estrategia de Sustentabilidad del Grupo, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y orientada a impulsar cambios positivos en las comunidades. Con estas acciones, SanCor Salud y su Fundación reafirman que la educación y el cuidado integral de las infancias son pilares esenciales para lograr una sociedad más saludable, inclusiva y sostenible.

