Prefederal: Unión volvió con las manos vacías de San Cristóbal

La progresión del juego tuvo a los Titanes siempre arriba en el marcador: 21-14, 34-29 y 50-48. Sin embargo, el Bicho Verde tuvo una leve reacción en los diez minutos finales que casi le valieron estirar el partido. Juan José Bonini, con 19 puntos, fue el goleador del equipo ganador, mientras que Francisco Villa con 15 fue lo más destacado de la visita.

De esta manera, Racing LTC vuelve a demostrar su fortaleza en condición de local y dispuso la segunda derrota de Unión en el campeonato «Memo Bertoldi».

La próxima fecha, los dirigidos por Darío Racca visitarán a Sportivo Ben Hur y el equipo de Franco Tosello intentará volver a la victoria frente a Peñarol.

Racing LTC 69-65 Unión

Estadio: «Amancio Fuentes»

Árbitros: Brian Padilla y Miguel Farías

Parciales: 21-14 / 34-29 y 50-48

Racing LTC: Matías Pennacino 21, Adrián Caula 4, Brian Mackiewicz 2, Gustavo Benítez 1, Diego Pérez 4 (fi), Ramiro Outeyral 2, Jerónimo Cardozo 5, Juan José Bonini 19, Fernando Santillán 11, Genaro Cortes 0. DT: D. Racca.

Unión: Matías Borda Bossana 7, Pablo Jacquet 7, Juan Ignacio Cipolatti 5, Nicolás Zurvera 11, Francisco Villa 15 (fi), Juan Zurvera 2, Mateo Bejarano 0, Pablo Ioo 9, Santiago Baravalle 9. DT: F. Tosello.

FUENTE: Basquet Total Rafaela