Prefederal: Unión volvió con las manos vacías de San Cristóbal

En la noche del domingo, el Bicho Verde cayó ajustadamente por 69 a 65 ante Racing LTC. A pesar de la derrota, el conjunto albiverde se mantiene puntero en soledad aunque se redujo la diferencia ante sus más inmediatos perseguidores.Deportes - BásquetHoy El Eco de Sunchales
La progresión del juego tuvo a los Titanes siempre arriba en el marcador: 21-14, 34-29 y 50-48. Sin embargo, el Bicho Verde tuvo una leve reacción en los diez minutos finales que casi le valieron estirar el partido. Juan José Bonini, con 19 puntos, fue el goleador del equipo ganador, mientras que Francisco Villa con 15 fue lo más destacado de la visita.
De esta manera, Racing LTC vuelve a demostrar su fortaleza en condición de local y dispuso la segunda derrota de Unión en el campeonato «Memo Bertoldi».
La próxima fecha, los dirigidos por Darío Racca visitarán a Sportivo Ben Hur y el equipo de Franco Tosello intentará volver a la victoria frente a Peñarol.
Estadio: «Amancio Fuentes»
Árbitros: Brian Padilla y Miguel Farías
Parciales: 21-14 / 34-29 y 50-48
Racing LTC: Matías Pennacino 21, Adrián Caula 4, Brian Mackiewicz 2, Gustavo Benítez 1, Diego Pérez 4 (fi), Ramiro Outeyral 2, Jerónimo Cardozo 5, Juan José Bonini 19, Fernando Santillán 11, Genaro Cortes 0. DT: D. Racca.
Unión: Matías Borda Bossana 7, Pablo Jacquet 7, Juan Ignacio Cipolatti 5, Nicolás Zurvera 11, Francisco Villa 15 (fi), Juan Zurvera 2, Mateo Bejarano 0, Pablo Ioo 9, Santiago Baravalle 9. DT: F. Tosello.
En el Hogar de los Tigres, Libertad cortó la racha negativa al imponerse 99 a 61 ante la BH rafaelina. Emanuel Córdoba se destacó en el equipo aurinegro con 30 unidades y 9 rebotes.
Este viernes, los Tigres reciben a la BH desde las 21:30 en el Hogar de los Tigres. Los partidos restantes de la jornada se llevarán adelante el próximo domingo.
El campus de la Zona Norte se desarrollará del 25 al 28 de agosto en el CeNARD y participarán 17 basquetbolistas. Se realiza con la mira puesta en el Sudamericano U17 en Paraguay, que se llevará a cabo del 20 al 26 de octubre en el estadio Arena UENO COP de Asunción.
El Bicho Verde sumó su tercer triunfo en fila al derrotar a Libertad por 61 a 51 en la Fortaleza del Bicho. El equipo albiverde estampó un contundente parcial (24/8) en el segundo cuarto que le permitió cerrar por 18 arriba la primera etapa y administrar la diferencia en el resto del partido.
Este viernes se pone en marcha el tercer capítulo del torneo y en Sunchales, a partir de las 21:30, Unión recibe a Libertad en el estadio albiverde.
Los Tigres no pudieron sumar un triunfo en su primera presentación de local, imponiéndose ajustadamente el Celeste rafaelino por 66 a 60.
