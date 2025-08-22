PCB y PCBA: La columna vertebral de la electrónica moderna

Aero Club SunchalesSociedadAyer
El sábado 6 y domingo 7 de septiembre, podrás disfrutar de un espectáculo inolvidable en las instalaciones ubicadas en el km. 275 de la Ruta 34. Acrobacias aéreas, paracaidismo y globo aerostático son algunas de las actividades programadas.
El Eco de SunchalesDeportes - FútbolAyer
Este jueves, a partir de las 20:30, el Celeste rafaelino recibe al Bicho Verde en el predio del autódromo rafaelino, cumpliendo una nueva jornada del Torneo Clausura.
Gobierno de la provincia de Santa FeEducaciónAyer
Los interesados podrán anotarse hasta el 28 de agosto. Las tutorías presenciales se desarrollarán del 1º de septiembre al 31 de octubre en instituciones escolares ubicadas en todos los departamentos de la provincia.
Gobierno de la provincia de Santa FeProvinciaAyer
Habrá 15 frecuencias semanales a Buenos Aires - un 50 % más que lo que ocurre en la actualidad - y rutas directas a Salta e Iguazú, con lo cual la terminal refuerza su protagonismo.
La Comisión Directiva de la Asociación Civil CANDI (Centro de Actividades para Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad) convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que, en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias vigentes, se celebrará el día 4 de septiembre de 2025, a la hora 19:00, en calle L. N. Alem N° 636 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día: