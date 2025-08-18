Elecciones 2025: Cerraron las listas y ya se conocen los candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Las elecciones de diputados nacionales se desarrollarán el 26 de octubre y ya tienen las listas confirmadas en Santa Fe, luego de que este domingo cerrara el plazo final para la presentación de las nóminas.

De esta manera, sin las PASO, se definirán los próximos legisladores que conformarán el Congreso Nacional para la segunda mitad del gobierno de Javier Milei. En detalle, se renovarán 127 de los 257 escaños que tiene la Cámara de Diputados. De esas 127, nueve corresponden a la provincia de Santa Fe.

Con algunos nombres ya “cantados” y algunas sorpresas, el recuento de AIRE confirmó la presentación de 16 listas conformadas por nueve candidatos y cinco suplentes cada una.

Entre las fuerzas más importantes, se notificaron oficialmente las listas de Provincias Unidas –encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia–; Patria Grande –con la concejala de Ciudad Futura en Rosario, Caren Tepp, a la cabeza–; mientras que La Libertad Avanza propuso a Agustín Pellegrini al frente de la nómina –el secretario privado de Romina Diez y persona de confianza para Karina Milei–.

Otros nombres de peso fueron incorporados dentro de los partidos que se presentaron, entre ellos, el actual diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz (lista Compromiso Federal); y el actual diputado provincial, Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía).

Provincias Unidas en Santa Fe

En Provincias Unidas, un frente integrado por nueve partidos (UCR, PRO, Partido Socialista, PDP, Elijo Creer, GEN, Hacemos, Partido Demócrata Cristiano y Partido Tercera Posición), la lista final tiene representantes de todos esos espacios y está compuesta de la siguiente manera:

  • Gisela Scaglia (PRO)
  • Pablo Farías (PS)
  • Melina Giorgi (UCR)
  • Rogelio Biazzi (Elijo Creer)
  • Natalia Corona (PDP)
  • Fabián Peralta (GEN)
  • Nadia Doria (UNO)
  • Jorge Paladini (Hacemos)
  • Betina Florito (ERF)

Fuerza Patria (PJ)

Tras días de intensas negociaciones que se extendieron hasta la noche de este domingo en el justicialismo santafesino, el espacio llegó a un acuerdo para conformar una lista prácticamente de unidad, sin contar al perottismo que no participará. Caren Tepp, concejala de Rosario y secretaria del bloque Más para Santa Fe en la Convención Reformadora de la Constitución Provincial, será la primera candidata de la lista única en el marco la alianza.

La lista completa es:

  • Caren Tepp
  • Agustín Rossi
  • Alejandrina Borgatta
  • Oscar Martínez
  • María Gigliani
  • Pablo Corsalini
  • Silvana Teisa
  • Roque Ojeda
  • Evelyn Roa

La Libertad Avanza

Luego de varios días en los que sonaron varios nombres para conformar la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe, este domingo se confirmó que el candidato que irá a la cabeza será Agustín Pellegrini. Pellegrini es el secretario privado de Romina Diez, quien hasta último momento aparecía como la principal opción para liderar la nómina libertaria, y actual vicepresidente del partido en la provincia.

La lista completa de La Libertad Avanza:

  • Agustin Pellegrini
  • Yamile Tomassoni
  • Juan Pablo Montenegro
  • Valentina Ravera
  • Germán Pugnaloni
  • Ludmila Radolovich
  • Matias Tomassi
  • Silvia Nardin
  • Fabricio Dellasanta

Igualdad y Participación:

  • Agustina Donnet
  • Damián Verzeñassi
  • Ana Narvaiz
  • Agustín González
  • Romina Sotelo
  • Marcelo Chavazza
  • Alejandra Carrizo
  • Horacio Ayala
  • Carina Ortega

Compromiso Federal:

  • Gabriel Chumpitaz
  • María Latosinski
  • Federico Cutruneo
  • Claudia Giménez
  • Daniel Hansen
  • Micaela Ortíz
  • Jorge Maya
  • Carina Rambaudi
  • Leandro Fontanetto

Partido Autonomista:

  • Raimar Ataide Da Costa
  • Noelia Mirabella
  • Marcelo Ventura
  • Jésica Reyes
  • Pedro Mariani
  • Patricia Mattioli
  • Walter Enriquez
  • Rosana Tasca
  • José De Cesaris

Defendamos Santa Fe:

  • José Lattuca
  • María Montenegro
  • Manuel Lafarga
  • Floriana Marconi
  • Néstor Maggi
  • Pamela Cocco
  • Alberto Mozzatti
  • Francisca Paz
  • Gustavo Asensio

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad:

  • Franco Casasola
  • Carla Deiana
  • Adolfo Columbich
  • María Fernanda Gutiérrez
  • Nicolás Rapanelli
  • Selena Grimalt
  • Alejandro Parlante
  • Verónica Bravo
  • Facundo Fernández

Nuevas Ideas:

  • Ezequiel Torres
  • Cristina Luciani
  • Luciano Corti
  • Andrea Mansilla
  • Daniel Caramutti
  • Jésica Navarro
  • Martín Kemmerer
  • Sandra Juárez
  • Nicolás Spina

Movimiento Independiente Renovador:

  • Juan Carlos Blanco
  • Silvia Attorresi
  • Roberto Forchetti
  • Claudia Ramírez
  • Victor Hugo Gauna
  • Liliana Sánchez
  • Marcelo Folch
  • María Alicia Alcocer
  • Armando Mujica

Partido Fe:

  • Pamela Perino
  • Juan Flaherty
  • Aldana Peirotti
  • Héctor Cardozo
  • Silvia Elías
  • Norberto Paulón
  • Milagros Gómez
  • Nicolás Paiva
  • Mabel Oviedo

Política Obrera:

  • Marilin Gómez
  • Germán Lavini
  • Alicia Escudero
  • Gustavo Fenoy
  • Stella Maris Giudice
  • Christian Miguez
  • Natalia Jaime
  • Brian Murphy
  • Silvia Leonor

Frente Amplio por la Soberanía:

  • Carlos Del Frade
  • Gabriela Sosa
  • Luciano Vigoni
  • Vanesa Oddi
  • Pablo Bosch
  • Mercedes Meier
  • Rubén Sala
  • Mariana Meza
  • Camilo Di Croche

Movimiento al Socialismo:

  • César Rojas
  • Ayelén Velizán
  • Iván Pilcic
  • Marianela Ponce
  • Esteban Luis Nine
  • Constanza Bosio
  • Gabriel Lorenzo Ripoll
  • María Verónica Servín
  • Mauro Nicolás Beas

Republicanos Unidos:

  • Luciano Rossi
  • Georgina Montalbano Bogeyontal
  • Rubén Voisard Rézola
  • Romina Giménez
  • Gastón Méndez
  • Celia Segovia
  • Ovidio Martínez
  • Gisela Gutiérrez
  • Mario Chamorro
