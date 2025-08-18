Elecciones 2025: Cerraron las listas y ya se conocen los candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Aire de Santa FePolíticaEl jueves
En total, 17 espacios políticos concretaron el trámite para participar de las elecciones de diputados nacionales en octubre. El 17 de agosto cierran las listas.
Fue a través del Bootcamp de Software Testing, una iniciativa que busca promover la inclusión socio laboral de personas con discapacidad en el sector tecnológico. Se otorgaron 32 becas, y se alcanzó el 90% de aprobación.
Falleció el viernes 15 de agosto en la localidad de Sunchales, a la edad de 72 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 11:00 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Av. Sarmiento 461. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
El viernes 22 de agosto, de 14:00 a 17:00, en el espacio ubicado en calle Güemes, reinaugurarán nuevas estructuras y se desarrollará una Feria de Biocanje.
Las elecciones de diputados nacionales se desarrollarán el 26 de octubre y ya tienen las listas confirmadas en Santa Fe, luego de que este domingo cerrara el plazo final para la presentación de las nóminas.