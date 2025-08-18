Elecciones 2025: Cerraron las listas y ya se conocen los candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

De esta manera, sin las PASO, se definirán los próximos legisladores que conformarán el Congreso Nacional para la segunda mitad del gobierno de Javier Milei. En detalle, se renovarán 127 de los 257 escaños que tiene la Cámara de Diputados. De esas 127, nueve corresponden a la provincia de Santa Fe.

Con algunos nombres ya “cantados” y algunas sorpresas, el recuento de AIRE confirmó la presentación de 16 listas conformadas por nueve candidatos y cinco suplentes cada una.

Entre las fuerzas más importantes, se notificaron oficialmente las listas de Provincias Unidas –encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia–; Patria Grande –con la concejala de Ciudad Futura en Rosario, Caren Tepp, a la cabeza–; mientras que La Libertad Avanza propuso a Agustín Pellegrini al frente de la nómina –el secretario privado de Romina Diez y persona de confianza para Karina Milei–.

Otros nombres de peso fueron incorporados dentro de los partidos que se presentaron, entre ellos, el actual diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz (lista Compromiso Federal); y el actual diputado provincial, Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía).

Provincias Unidas en Santa Fe

En Provincias Unidas, un frente integrado por nueve partidos (UCR, PRO, Partido Socialista, PDP, Elijo Creer, GEN, Hacemos, Partido Demócrata Cristiano y Partido Tercera Posición), la lista final tiene representantes de todos esos espacios y está compuesta de la siguiente manera:

Gisela Scaglia (PRO)

Pablo Farías (PS)

Melina Giorgi (UCR)

Rogelio Biazzi (Elijo Creer)

Natalia Corona (PDP)

Fabián Peralta (GEN)

Nadia Doria (UNO)

Jorge Paladini (Hacemos)

Betina Florito (ERF)

Fuerza Patria (PJ)

Tras días de intensas negociaciones que se extendieron hasta la noche de este domingo en el justicialismo santafesino, el espacio llegó a un acuerdo para conformar una lista prácticamente de unidad, sin contar al perottismo que no participará. Caren Tepp, concejala de Rosario y secretaria del bloque Más para Santa Fe en la Convención Reformadora de la Constitución Provincial, será la primera candidata de la lista única en el marco la alianza.

La lista completa es:

Caren Tepp

Agustín Rossi

Alejandrina Borgatta

Oscar Martínez

María Gigliani

Pablo Corsalini

Silvana Teisa

Roque Ojeda

Evelyn Roa

La Libertad Avanza

Luego de varios días en los que sonaron varios nombres para conformar la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe, este domingo se confirmó que el candidato que irá a la cabeza será Agustín Pellegrini. Pellegrini es el secretario privado de Romina Diez, quien hasta último momento aparecía como la principal opción para liderar la nómina libertaria, y actual vicepresidente del partido en la provincia.

La lista completa de La Libertad Avanza:

Agustin Pellegrini

Yamile Tomassoni

Juan Pablo Montenegro

Valentina Ravera

Germán Pugnaloni

Ludmila Radolovich

Matias Tomassi

Silvia Nardin

Fabricio Dellasanta

Igualdad y Participación:

Agustina Donnet

Damián Verzeñassi

Ana Narvaiz

Agustín González

Romina Sotelo

Marcelo Chavazza

Alejandra Carrizo

Horacio Ayala

Carina Ortega

Compromiso Federal:

Gabriel Chumpitaz

María Latosinski

Federico Cutruneo

Claudia Giménez

Daniel Hansen

Micaela Ortíz

Jorge Maya

Carina Rambaudi

Leandro Fontanetto

Partido Autonomista:

Raimar Ataide Da Costa

Noelia Mirabella

Marcelo Ventura

Jésica Reyes

Pedro Mariani

Patricia Mattioli

Walter Enriquez

Rosana Tasca

José De Cesaris

Defendamos Santa Fe:

José Lattuca

María Montenegro

Manuel Lafarga

Floriana Marconi

Néstor Maggi

Pamela Cocco

Alberto Mozzatti

Francisca Paz

Gustavo Asensio

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad:

Franco Casasola

Carla Deiana

Adolfo Columbich

María Fernanda Gutiérrez

Nicolás Rapanelli

Selena Grimalt

Alejandro Parlante

Verónica Bravo

Facundo Fernández

Nuevas Ideas:

Ezequiel Torres

Cristina Luciani

Luciano Corti

Andrea Mansilla

Daniel Caramutti

Jésica Navarro

Martín Kemmerer

Sandra Juárez

Nicolás Spina

Movimiento Independiente Renovador:

Juan Carlos Blanco

Silvia Attorresi

Roberto Forchetti

Claudia Ramírez

Victor Hugo Gauna

Liliana Sánchez

Marcelo Folch

María Alicia Alcocer

Armando Mujica

Partido Fe:

Pamela Perino

Juan Flaherty

Aldana Peirotti

Héctor Cardozo

Silvia Elías

Norberto Paulón

Milagros Gómez

Nicolás Paiva

Mabel Oviedo

Política Obrera:

Marilin Gómez

Germán Lavini

Alicia Escudero

Gustavo Fenoy

Stella Maris Giudice

Christian Miguez

Natalia Jaime

Brian Murphy

Silvia Leonor

Frente Amplio por la Soberanía:

Carlos Del Frade

Gabriela Sosa

Luciano Vigoni

Vanesa Oddi

Pablo Bosch

Mercedes Meier

Rubén Sala

Mariana Meza

Camilo Di Croche

Movimiento al Socialismo:

César Rojas

Ayelén Velizán

Iván Pilcic

Marianela Ponce

Esteban Luis Nine

Constanza Bosio

Gabriel Lorenzo Ripoll

María Verónica Servín

Mauro Nicolás Beas

Republicanos Unidos: