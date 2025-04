Paro general: Santa Fe descontará el día a docentes y empleados públicos que no trabajen

El gobierno de Santa Fe descontará el día a los empleados estatales y docentes que no vayan a trabajar este jueves 10 de abril por el paro general.

Tanto los docentes de las escuelas públicas enrolados en Amsafé como las instituciones privadas de Sadop ya anunciaron que adhieren a la medida de fuerza, impulsada en repudio al plan económico del gobierno nacional.

No es la primera vez que el gobierno de Santa Fe toma la decisión de descontar el día ante la adhesión a un paro. El Ministerio de Educación tiene una posición clara respecto a las medidas de fuerza.

Si bien son muchos los gremios que se adhieren a la huelga nacional, la UTA -el gremio de los colectiveros- anunció que no se sumará a la huelga de la CGT. Esto haría que el impacto fuera más suave que en otras ediciones ya que se garantiza movilidad.

A completar la declaración jurada

Tal como ocurrió en huelgas anteriores, desde el gobierno provincial advirtieron que los docentes que no se adhieran al paro de este jueves 10 de abril deberán completar una declaración jurada.

Deberán completar los formularios los docentes de gestión pública y privada que no adhieran a la medida de fuerza. Esta declaración debe ser completada por todo el personal, sin importar los días y horarios en los que efectivamente preste servicios (es decir, aunque no deba dictar clases el día del paro). En el caso de los agentes que no presenten la declaración jurada se presumirá que no prestaron servicios.

Desde el gobierno provincial recordaron la responsabilidad de los equipos directivos de garantizar que las instituciones educativas estén abiertas, de acuerdo a la normativa vigente.

Qué gremios adhieren al paro de la CGT

La protesta se extenderá durante 36 horas, ya que comenzará el miércoles 9 al mediodía con movilizaciones junto a los jubilados frente al Congreso y continuará con una huelga de 24 horas al día siguiente.

CGT

CTA

CTRA

Docentes: escuela y universitarios

Empleados municipales

ATE, UPCN

Municipales: Festram - Asoem

Salud: Amra y Siprus

Empleados de comercio

Empleados del Poder Judicial

Bancarios

Asociación Sindical Personal Iapos (ASPI)

Utedyc

Aspi - personal del IAPOS