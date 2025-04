Estos son algunos conceptos que manifestó la diputada provincial Clara García ante los medios de comunicación:

Reforma Constitucional

"Es histórico. Yo lo pienso hasta como un momento épico en términos de futuro. Pensemos que nos rige una Constitución de hace 63 años. Cuesta pensar cómo era la realidad de Sunchales, de Santa Fe, en aquellos comienzos de la década del 60. Fijate que ya estaba la dictadura, o sea, ya había habido un golpe militar y sin embargo, la convención de Santa Fe siguió adelante, rápidamente votó épocas donde había 60 convencionales y votó una sola mujer. Eso da un poco la pauta de la época distinta. Ahora estamos con toda la fuerza mirando hacia adelante, con un gobernador como Maximiliano Pullaro que se ha puesto convencido al hombro la lista de convencionales.

Va a hacer más transparente, más sana, más cercana, más abierta a la política, va a redundar en mejores cosas para la vida de la gente. Trataremos Ficha Limpia, es decir, que nadie que tenga un proceso de ningún delito, pensar en que no haya fueros, es decir, que no tengamos el privilegio, mal privilegio, de que no nos puedan juzgar, no puede ser que un vecino común ante un delito, sea juzgado, abierto a la justicia y la política no, eso está muy mal. Que no haya reelecciones indefinidas porque también crea como una cierta impunidad, el que está muchos periodos sentado en el mismo lugar y sabe como que no hay un control cercano.

Se va a poder hablar de la educación. Pensá lo que era la Argentina del comienzo del 60. Apenas era obligatoria la escuela primaria y hoy estamos viendo la necesidad de capacitación para luego tener trabajo. Pensá que la Constitución no nombra la palabra seguridad que hoy es un tema que nos involucra de una manera y nos preocupa y nos ocupa. Pensá que no hay elección de los jueces, que son los que tienen que garantizar la convivencia y la no impunidad. Los temas de diversidad o la paridad de género, votó una sola mujer en aquella época de los 60 convencionales. O los derechos ambientales, que a veces se confunden como si estuvieran en contra de los derechos productivos".

La candidatura a convencional constituyente de Andrea Ochat

"Es una mujer de enorme vocación política, pero de enorme gestión. Uno la ve en los cargos que ha tenido, con una grandísima responsabilidad. Yo creo que es un ejemplo que da un aire fresco, una mujer trabajadora, cotidiana, uno la puede ver en la calle cada día, muy fresca, con un futuro por delante, una gran colaboradora de Pablo Pinotti, los hemos visto codo a codo desde aquel "Ahora Sunchales", desde hace varios años, prepararse. Creo que Andrea Ochat está enormemente preparada. Su trabajo en Rafaela de hace algunos años también le da un marco departamental y su relación con el resto de las comunas más pequeñas. Yo me siento enormemente orgullosa de acompañarla y de darle el apoyo".

La realidad nacional

"No puedo negarte que la realidad nacional es diferente, es compleja, Estamos en un momento de antipolítica, en un momento de mucha violencia verbal respecto a las diferencias políticas. A mí me gustaría mucho replicar el modelo Santa Fe y el modelo de Unidos a nivel nacional

La verdad que hay hasta un desconcierto, porque uno tiene dos cosas para hacer o dos caminos a tomar ante una Nación que se retira de sus obligaciones. Primero, exigirlas. Pero segundo, hasta decirle a las autoridades nacionales que si ustedes no se van a hacer cargo de la 34, de la 11, de obras hídricas que han quedado interrumpidas, de puentes que comunican localidades, bueno, déjennos que desde la provincia nos hagamos cargo. Y lamentablemente ni siquiera esa respuesta se está teniendo. Lo he visto al ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, ir repetidamente a Buenos Aires y realmente uno siente que vuelve sin respuestas. La verdad que te preocupa porque decís, esto es un abandono. Pasa con la parte de la ruta que ha quedado aquí entre Sunchales y Rafaela sin terminar. Es inédito que la Nación no solo no invierta, ni siquiera haga el mantenimiento mínimo de los pozos, de la traza, de los yuyos, de la iluminación, Digo, lo más básico.

Entiendo que cuando uno asocia obra pública a corrupción, eso está muy mal, pero lo que hay que cortar es la corrupción, no la obra pública".