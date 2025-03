Fin de la moratoria previsional: Cómo podrá jubilarse una persona que no cumple con los años de aportes

El 23 de marzo vencerá la moratoria previsional que le permite acceder a la jubilación a las personas que ya alcanzaron la edad pero no cumplen con el tiempo de aportes requerido. El texto de la ley, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), establecía una vigencia de 2 años prorrogables por igual período, pero la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza) informó que no hará uso de esa potestad.

En este escenario, ¿qué pasará con las personas que no cumplan con los requisitos para jubilarse a partir del 23 de marzo? Te lo contamos en esta nota.

¿Cómo puede jubilarse una persona a quien le falten aportes tras el fin de la moratoria previsional?

La moratoria previsional del 2023 se convirtió en ley durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), y ofrecía la posibilidad de acceder a una jubilación a personas que no cumplen con los años de aportes necesarios, mediante el acceso a un plan de pagos en cuotas con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), que les permitía saldar su deuda y acceder al beneficio.

La moratoria estaba dirigida a mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 años que no contaban con los 30 años de aportes requeridos pero que tenían una cantidad de aportes verificables hasta el 2008. Bajo esta modalidad, posibilitaba completar los períodos faltantes descontándolos mensualmente de su jubilación, por hasta un total de 120 cuotas.

En una presentación que hizo ante Diputados, el ahora ex director ejecutivo de la ANSES , Mariano de los Heros señaló que “la situación de la población vulnerable que no puede jubilarse quedará cubierta por la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)”.

La PUAM fue incluida en la Ley de Reparación Histórica para jubilados y pensionados, aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos). Se trata de una cobertura previsional para personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión.

Cómo tramitar la PUAM para quienes no tienen los aportes

La pensión es no contributiva, por lo que cualquier persona en edad jubilatoria la puede solicitar aunque nunca haya hecho ningún aporte.

Podrán acceder al beneficio las personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 65 años (sean hombres o mujeres).

Ser argentino; naturalizado con 10 años de residencia; o extranjero con 20 años de residencia en el país.

Mantener la residencia en el país una vez obtenido el beneficio.

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. En caso contrario, deberá renunciar a las mismas para iniciar el trámite.

Para poder iniciar el trámite, el solicitante deberá:

Contar con una clave de seguridad social, que se puede obtener en línea (“Creá tu clave”).

Tener actualizados los datos personales requeridos para el trámite (domicilio, comprobación de residencia -para el caso de naturalizados o extranjeros-, cónyuge o matrimonio). Caso contrario, podrá completarlos de forma online.

Una vez completado este paso se debe solicitar un turno para ser atendido de forma presencial en una oficina de ANSES, donde se finalizará el trámite.

La pensión que reciben los beneficiarios de esta cobertura es por el equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualiza por el régimen de movilidad (que actualmente aplica aumentos mensuales según la inflación).

Así, en marzo de 2025 el haber de un beneficiario de la PUAM era de $ 293.300, incluido el bono no contributivo para los beneficiarios de la mínima (actualmente en $ 70 mil).

Además, cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI y pueden acceder al cobro de asignaciones familiares, tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignación por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge y asignación por ayuda escolar anual.

¿Cuántas personas se jubilaron por moratoria y cuánto cobran?

Actualmente el sistema previsional está compuesto de 7,2 millones de jubilaciones y pensiones (esto no es lo mismo que el número total de jubilados, dado que una misma persona puede poseer más de un beneficio). De ese total, el 59,5% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una moratoria.

Desde 2005 a la actualidad el número de jubilaciones y pensiones aumentaron un 130%, pasando de 3,1 millones de beneficios a los 7,2 millones actuales (septiembre de 2024), según datos del Boletín Estadístico de Seguridad Social (BESS) que elabora la ANSES.

El aumento en jubilaciones en el último tiempo se explica por la incorporación de beneficios otorgados a través de las moratorias, ya que las jubilaciones y pensiones que no se tramitaron por esa vía cayeron 10% desde 2005.

Del total de beneficios que ingresaron a través de una moratoria, el 90% cobra la mínima (con bono incluído) o menos. En tanto, entre quienes ingresaron sin moratorias sólo el 36,7% cobra menos que la mínima.

El especialista en temas previsionales, Rafael Rofman, explicó a Chequeado que “sólo cerca de un 25% de quienes llegan a la edad jubilatoria tienen 30 años de aportes o más por lo que la moratoria representó un ´parche´ que habilitó el acceso al sistema a quienes estaban excluidos”. De esta forma, 3 de cada 4 trabajadores solo podrían acceder a la PUAM.

Respecto de la PUAM, Rofman consideró que es “una buena iniciativa, pero insuficiente, porque no reconoce aportes”. Es decir que una persona que tiene 20 años de aportes (y no cumple con el mínimo obligatorio) tiene el mismo beneficio que quien no hizo ninguna contribución al sistema previsional.

Para el especialista “lo ideal sería una PUAM mas una prestación proporcional sin mínimo de aportes”. Por esta razón consideró que el problema “debería haber sido resuelto rápidamente mediante una reforma integral del sistema, pero en cambio se han mantenido moratorias vigentes durante 20 años”.