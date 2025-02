La forma de disputa será de ida y vuelta todos contra todos y los ocho equipos se acomodaran del 1° al 8°. Luego la competencia seguirá de la siguiente manera en etapa de playoffs:

Primera ronda de playoffs:

P1: 1° VS 8° | P2: 2° VS 7° | P3: 3° VS 6° | P4: 4° VS 5°

Segunda etapa de playoffs:

1° de zona A vs 4° de zona B | 2° de zona A vs 3° de zona B | 1° de zona B vs 4° de zona A | 2° de zona B vs 3° de zona A

Los 4 ganadores se ordenarán según sus posiciones en fase regular y clasificarán a playoffs interconferencia.

En total el certamen reunirá a 110 clubes divididos en siete conferencias: Norte, Sudeste, Sur, Oeste, Centro, Litoral y Metropolitana. El torneo será transmitido en su totalidad por Basquet Pass.

En el primer amistoso de pretemporada, Libertad se impuso 73 – 68 sobre El Tala. El próximo amistoso de preparación para los Tigres será el miércoles 26 de febrero, cuando reciba desde las 21:00, a 9 de Julio de Morteros.