ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos asambleístas para que firmen el acta de la Asamblea conjuntamente con los señores Presidente y Secretario.-

2. Considerar nuevamente lo tratado en las Asambleas de fecha 08/12/2014, 07/03/2016, 18/01/2017, 13/11/2017, 05/11/2018, 09/12/2019 y 17/10/2022, por imposibilidad de verificar el cumplimiento del artículo 21 de la Ley N° 20.321 y el artículo 35 del Estatuto Social.-

3. Consideración y aprobación de la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos e informe del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2020.-

4. Consideración del incremento de la cuota social establecido por resolución del Concejo Directivo ad-referéndum de la Asamblea.-

Rogamos puntual asistencia a los señores asociados y saludamos muy atentamente.-

“Art 35: El quorum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor a la de los miembros del órgano directivo y órgano de fiscalización. Las resoluciones de la asamblea, se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes, salvo los casos de renovaciones de mandatos contemplados en el artículo 17, o en los casos que el presente Estatuto Social fije una mayoría superior. Ninguna asamblea de asociados sea cual fuere el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.”.-

SECRETARIA: Graciela Daga - PRESIDENTE: Ernesto Bosco