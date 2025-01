El 2024 será recordado como un año legislativo de mucha actividad en la Cámara de Diputados y Diputadas, tanto que a los pocos días de iniciar el gobierno de Unidos, en un enero inusual, diputadas y diputados comenzaron sesiones extraordinarias que marcarían el rumbo legislativo del resto del año.

Durante estos meses la Cámara sancionó más de 150 leyes de las cuales el 75% fueron votadas por unanimidad. En este sentido, Mahmud subrayó el trabajo en equipo, el diálogo permanente con otras fuerzas políticas y sin dudas también la centralidad del Socialismo en los debates más importantes. "Nuestro bloque fue clave para promover consensos y marcar los rumbos de las discusiones, siempre defendiendo los valores de justicia, la igualdad de oportunidades y la transparencia", dijo.



La diputada destacó asimismo que el liderazgo de Clara García como presidenta de la Cámara permitió avanzar en temas que antes no se había logrado juntar consensos. "Fue un año donde se debatieron y aprobaron reformas trascendentales en justicia, jubilaciones y la reforma constitucional, que marcará el futuro de las y los santafesinos y deja una huella importantísima en la historia de nuestra provincia, ya que después de 62 años vamos a actualizar nuestra carta más importante. En esos debates nuestro bloque no solo estuvo a la altura sino que hizo aportes fundamentales y al interior de toda la coalición de Unidos logramos que las diferencias propias de cada espacio enriquecieran las discusiones y no fueran un obstáculo", agregó.



Mahmud mencionó también la importancia de la aprobación de la ley de prevención de la ludopatía y la regulación de la violencia laboral, dos textos que se trabajaron durante todo el año junto a su equipo, con audiencias públicas, encuentros en territorios, capacitaciones y reuniones en comisión junto a especialistas. “Fueron sanciones que en lo personal significaron mucho, por el peso de esas leyes en la vida de las personas y por el trabajo previo. Pero lo más importante es que son una respuesta a necesidades que nos plantearon familias y vecinos de nuestra provincia. Son nuevas herramientas para enfrentar problemáticas que antes no estaban en discusión o no conocíamos" indicó.

Gestión provincial

La diputada destacó que el gobierno de Maximiliano Pullaro estuvo durante este primer año de gestión marcado por el compromiso y la cercanía con las necesidades de los santafesinos. “Vimos un gobierno con una fuerte presencia territorial, que prioriza los temas más importantes para los vecinos y vecinas, como la seguridad, el desarrollo productivo y el fortalecimiento del federalismo. Mientras el Estado nacional se retira, abandonando el mantenimiento de las rutas, el sostenimiento de la educación y la salud pública, o no cumpliendo sus promesas con sectores productivos al no eliminar impuestos como las retenciones, en la provincia de Santa Fe hay un gobierno eficiente que trabaja para administrar de la mejor manera posible los recursos y da respuestas a los problemas de la gente" destacó la legisladora.

"Algo que también se comprometió el gobernador es poner todas las herramientas de la política para solucionar el problema de la inseguridad y eso se nota cuando tenés índices que marcan por ejemplo que fue el año menos violento en mucho tiempo. Hay que seguir trabajando, pero no hay dudas que este tema es una prioridad en la gestión y para nosotros como legisladores también lo fue con las leyes que aprobamos en esta materia", dijo Mahmud y agregó: “Desde la Cámara de Diputadas y Diputados, fuimos una caja de resonancia de esas acciones y acompañamos al gobierno provincial con herramientas de gestión y con iniciativas propias para mejorarlo día a día. Tenemos un gobernador presente, que da respuestas y trabaja en equipo. Tiene muchas características en su forma de gestionar y de entender la política como las tenía Miguel Lifschitz y para nosotros como socialistas nos llenan de orgullo".

Mahmud remarcó que en un contexto nacional adverso, con un fuerte ajuste que afectó principalmente a las provincias, el diálogo y la búsqueda de consenso que caracterizó al gobierno provincial, resultó esencial para avanzar. "Pullaro es un gobernador que escucha, es cercano y está comprometido con construir una provincia mejor para todos", indicó. “Eso también se ve en Unidos para Cambiar Santa Fe, donde siempre estamos buscando que primen los acuerdos y el diálogo para seguir

Situación nacional

En cuanto al panorama nacional, la diputada expresó una dura crítica al gobierno nacional, calificándolo como "profundamente inhumano" y alejado de las necesidades de la gente. "Estamos frente a un modelo neoliberal que reproduce recetas de los años 90: ajusta sobre los más vulnerables, como los jubilados y la educación, mientras desmantela políticas públicas esenciales para la sociedad" sentenció.



La legisladora subrayó su preocupación por un país que parece estar gobernado para favorecer a unos pocos sectores concentrados. "La desconexión entre este gobierno y las verdaderas necesidades de la gente es alarmante. Vemos con gran preocupación lo que están pasando los jubilados, las pymes, la cantidad de despidos de empresas y el padecimiento de una gran parte de nuestra población que está por debajo de la línea de pobreza e indigencia. Estamos atentos y comprometidos para seguir defendiendo los derechos de los sectores más golpeados. Desde Santa Fe estamos demostrando que las cosas pueden ser muy distintas" concluyó.



De cara al próximo año, la diputada reafirmó su compromiso con la provincia, con la construcción de una Santa Fe más justa e inclusiva, trabajando por el bienestar de todos los santafesinos y santafesinas