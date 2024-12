En el marco de un tenso congreso provincial, el Partido Justicialista (PJ) resolvió habilitar el armado de una lista de unidad para las elecciones a convencional constituyente del 13 de abril próximo. Aunque la convocatoria en formato virtual dejó expuesta la fractura del peronismo santafesino: tres sectores internos a favor de la libertad de acción con sellos o alianzas propios, Hacemos (del exgobernador Omar Perotti), Activemos (del senador nacional Marcelo Lewandowski) y el Movimiento Evita, plantearon sus diferencias de distinto modo -hasta poniendo en duda el grado de representatividad de algunos participantes- y ahora enfilan hacia la cita en las urnas de 2025 por fuera de la estructura oficial.

Bajo la batuta del dirigente Luis Rubeo, el PJ santafesino reunió este sábado (el último de 2024) a cerca de 200 congresales con el objetivo de definir su política de alianzas o frentes para las elecciones nacionales, municipales y comunales del año próximo, pero sobre todo para autorizar a su consejo ejecutivo, que preside Guillermo Cornaglia, a confeccionar la lista de candidatos a constituyente.

Estructura del PJ en crisis

La previa al congreso provincial peronista no fue la mejor: pocas horas antes, la renuncia del rafaelino Roberto Mirabella al bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UP), que lidera el rosarino Germán Martínez (La Corriente +), había potenciado el oleaje de una interna que no encuentra dique.

La falta de Paso para los comicios a convencional privó al peronismo de una herramienta ordenadora de voluntades y, en ese contexto, el perottismo, el sector de Lewandowski y el Movimiento Evita se perfilaron para jugar por fuera del sello oficial el 13 de abril. A su vez, la conducción justicialista promovió, desde un principio, una lista de unidad para no debilitar las chances electorales. La presentación de candidatos ante las juntas partidarias vencerá el 7 de febrero.

Picante apertura del congreso

Antes del inicio del congreso, Eduardo Toniolli, uno de los vicepresidentes del PJ provincial y referente del Movimiento Evita, impulsó la moción de la libertad de acción para los comicios de abril. Sin embargo, la propuesta no cosechó el aval necesario para imponerse.

Al tiempo que el espacio de Lewandowski pegó el faltazo (como ocurrió en las últimas convocatorias del justicialismo), el perottismo estuvo representado solamente por Juan Manuel Pusineri, exministro de Trabajo de Santa Fe. Aunque, al igual que Toniolli, rápidamente se retiró de la sede partidaria de la capital provincial.

Paralelamente, según pudo saber La Capital, entre la variopinta dirigencia peronista afloraron las dudas sobre el nivel de representatividad de determinados participantes del congreso virtual. Incluso, alguien barajó la posibilidad de recurrir a la Justicia, aunque los ánimos se templaron rápidamente.

Todo un desafío para el peronismo santafesino

A partir de enero, la mesa de acción política del PJ de Santa Fe comenzará a trabajar en la síntesis fogoneada por el sector de los senadores provinciales -al mando del partido- La Corriente +, La Cámpora, Vamos (intendentes y jefes comunales) y el Frente Renovador (FR) para el proceso de selección de constituyentes.

Asimismo, ese órgano de discusión evaluará si seguirá abrazando a los referentes de aquellos espacios que decidan jugar electoralmente por fuera del sello PJ. “No podemos perder más tiempo, hay que dejar de priorizar sectores individuales”, deslizaron a este diario tras el cónclave.

Así las cosas, el perottismo apunta a tener su nómina de postulantes a convencional, al igual que Lewandowski y el Movimiento Evita, que podría dar pelea en las urnas en sintonía con Ciudad Futura.

Días atrás, al filo de la sanción de la ley de necesidad de reforma de la Constitución de Santa Fe, la cúpula del PJ provincial había dispuesto el rechazo al proyecto oficial. Pero cuatro diputados de Hacemos (Celia Arena, Marcos Corach, Sonia Martorano y Perotti) terminaron votando por la positiva, como también Juan José Piedrabuena (Del Barrio para la Gente).

Incluso, el mandato de la jefatura del peronismo fue cuestionado por intendentes del PJ y dirigentes como Leandro Busatto y Roberto Sukerman, todos a favor de hacer su aporte a un debate histórico en la provincia.

Con la coalición oficialista Unidos y La Libertad Avanza (LLA) en vías de monopolizar la elección a constituyente, las chances del justicialismo santafesino se debilitan como consecuencia de una atomización con pronóstico irreversible.