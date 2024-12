En el Senado de Santa Fe, el proyecto de reforma de la Constitución provincial fue un trámite exprés donde toda la atención se centró en la reelección del gobernador radical Maximiliano Pullaro. En las elecciones del año pasado, el gobernador arrasó en la categoría del Senado y se alzó con la mayoría especial dejando al peronismo, que durante décadas gobernó la Cámara, con solo cinco bancas sobre 19. Los 13 legisladores del oficialismo y Joaquín Gramajo de Unite, aliado a Pullaro, dieron luz verde al proyecto

Pero el Senado se aseguró de que nada cambie. La posibilidad de que Santa Fe vaya a un régimen legislativo unicameral es un motivo de debate público que lleva décadas, pero jamás existieron las chances de que la Cámara Alta desaparezca. Ni que se altere la capacidad de sus integrantes, por lo menos hasta ahora, de ser electos a perpetuidad.

Los representantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales se aseguraron que el artículo 31 de la Constitución de Santa Fe de 1962, la vigente, no sea tocado. Este define que el Poder Legislativo de la provincia es ejercido por la Legislatura, compuesta de dos Cámaras: Senadores y Diputados. Al no incorporarse al debate en una eventual Constituyente los legisladores actuales evitan que convencionales soberanos generen la mínima incertidumbre sobre un cambio que borre de un plumazo al Senado.

En los espacios de representación tradicional no hubo planteos para eliminar el Senado salvo el de Amalia Granata que ante la vacante del peronismo apuesta a ser la cara aglutinante de la oposición a Pullaro.

Como publicó LPO, en el presupuesto 2025 que el gobierno provincial mandó para su discusión a la Legislatura, el Senado se lleva $58.562.317.000 mientras que el Ministerio Público de la Acusación, que es el órgano que nuclea a los fiscales provinciales y empleados encargados de la persecución del delito, solo $ 4.913.892.000. Es casi doce veces menos de lo que recibe el Senado. La planta, que incluye a los 19 senadores, es de 593 personas, de las cuales 286 constituyen planta permanente y 307 temporarios. Los cargos individuales del mayor número de personas suponen 185 jefes de oficina y 113 jefes de división.

El debate sobre la necesidad y vigencia del Senado en Santa Fe es histórico. Si hay una institución que sea asimilable al concepto de casta difícilmente haya algo comparable en la provincia. La crítica más usual es que es un órgano replegado sobre sí mismo, garante del statu quo más conservador, con representantes que se reeligen de manera eterna y que se manejan en sus departamentos como señores feudales. Y que por su carácter concentrado en número de miembros -uno por cada uno de los 19 departamentos-es una suerte de cuerpo autónomo estable que es aduana de la gobernabilidad.

Entre las críticas usuales se plantea que hay representantes adosados de manera eternas a su escaño que representan una población a veces más pequeñas que un barrio de Rosario o Santa Fe. Por ejemplo Garay, sobre el Paraná, tiene 24 mil habitantes. Vera, en el límite con Chaco, 22 mil. Y que los senadores reciben un dinero en subsidios que les permiten de manera sujeta a reglas muy flexibles el ejercicio de un patronazgo en sus territorios, que los eternizan en sus bancas a la vez y que regulan con eso muy fuerte a los gobernadores.

Dentro del oficialismo, en el ámbito más cercano a Pullaro, defienden la bicameralidad. Entienden que es lo que permite compensar presencia y decisión de los territorios menos poblados y más alejados de los centros urbanos, en una provincia que concentra en sus dos mayores ciudades, Rosario y Santa Fe, el 40 por ciento de sus 3.400.000 habitantes. "Sin Senado habría departamentos con fuerte capacidad productiva que no tendrían voz legislativa por falta de representación suficiente. El polo metalmecánico de Las Parejas, por ejemplo, no estaría representado si el departamento Belgrano no tuviera un senador", dice un referente político que es una de las voces de Pullaro.

Para los defensores de la unicameralidad, el criterio de representación territorial que ofrece el Senado se puede salvar con un esquema que en una Cámara de Diputados única adopte un criterio electoral que obligue a pisos de representación por jurisdicciones. Igualmente lo que tensa el debate no es esto, sino la historia de abusos de poder de un Senado que durante décadas le puso un candado infranqueable a cambios políticos, tales como la ley de paridad de género, o adelantos en educación o de información pública. Y que cuando tuvo a algún senador investigado también activó cerrojos bastante reñidos con la honra.

Por ejemplo cuando cinco senadores tuvieron en 2017 denuncias por enriquecimiento ilícito por el uso de subsidios la salida que se dio, avalada por Diputados, es dar a la Legislatura la facultad sobre la conducta de los fiscales, generando un efecto de disciplinamiento a esos investigadores incluso advertido por magistrados.

Más que por su capacidad de generar equilibrio para sus distritos, los senadores santafesinos lo que lograron fue imponer condiciones terminantes para la gobernabilidad, con intercambios más que jugosos en su provecho. El chantaje al que aludía Bonfatti, que gobernó entre 2011 y 2015, porque para atemperar la sed de un Senado exigente acordó otorgar subsidios multimillonarios a los usuarios de sus 19 bancas, en el marco del llamado Plan de Fortalecimiento Institucional. Así fue que los encargados de legislar también pasaron a tener como rol la acción social asistiendo a instituciones pero, muchas veces, repartiendo dinero a destinos no claros.

Se estudiaba quitarle a la Legislatura la facultad de sancionar a los fiscales, también la restricción a la ley de fueros, y establecer condiciones para el control de gastos. Pero hasta ahí. El Senado jamás va a votar una reforma que lo haga desaparecer. Y como dijo el legislador, para enmendar la Constitución de Santa Fe hace falta dos terceras partes de cada cuerpo. Ni siquiera se alteraría la posibilidad de la reelección indefinida de sus miembros.

FUENTE UTILIZADA: La Política Online - https://www.lapoliticaonline.com/hernan-lascano/reforma-constitucional-en-santa-fe-el-senado-se-asegura-que-no-lo-toquen/