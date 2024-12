En la tardes del lunes 9 de diciembre, en las instalaciones del Club de los Abuelos, el periodista y diputado provincial por el Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade, brindó una charla bajo la temática "Pibes, la historia en carne viva. Recuperar el protagonismo humanista".

Estos son algunos de los conceptos brindados por el periodista de investigación rosarino que actualmente escribe notas para la agencia Pelota de Trapo.

-"La temática elegida para esta charla en Sunchales sintetiza la historia política de los últimos 50 años de la Argentina, que es la realidad de las pibas y los pibes. Nosotros remarcamos que después de que se hiciera famosa la frase en nuestro país "Los niños son los únicos privilegiados", la sensación es que los niños son los primeros perjudicados. Reflexionamos porque son víctimas y a veces acusados de victimarios, reiterándose en las últimas dos décadas el surgimiento de proyectos de ley para penalizar a chicas y chicos menores de 16 años. Y es una postura realmente hipócrita, porque el 99,55 por ciento de los delitos no son cometidos por niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el poder político insiste en la baja en la edad de punibilidad".

Posteriormente, en la disertación ante un nutrido auditorio, Del Frade explicaría: "No hay ninguna evidencia que indique que valga la pena ponernos a discutir hoy la baja en la edad de punibilidad… Unicef tiene un dato muy importante: el porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años que tienen acercamiento a la justicia penal en Argentina por presuntos delitos es del 0,45 por ciento del total; el dato fundamental ahí es que el 99,55 por ciento de los chicos no están cometiendo delitos…los descensos en las tasas de criminalidad no tienen correlato con la baja de la edad de punibilidad. Lo paradójico es que el mismo Ejecutivo que busca castigar a chicos de 13 años porque un adulto les pone un arma en la mano es el que propone al unísono un blanqueo de armas".

¿Se puede ser optimista? "Siempre. Todavía es posible recuperar aquel proyecto de país en donde los niños sean los únicos privilegiados, todavía sigue siendo necesario atacar al fenomenal tamaño de la hipocresía, esa forma cotidiana del odio planificado de las minorías contra las grandes mayorías a quienes hoy usan gracias la destrucción de la conciencia colectiva e histórica".

Narcotráfico en Rosario

- "Hay realidades simultáneas y distintas con respecto al narcotráfico en Rosario. Efectivamente se han reducido los homicidios en un 65% comparado con el año pasado y ojalá se mantenga en el tiempo. Pero también se ha demostrado con los últimos homicidios que las bandas narco policiales barriales siguen existiendo con poder económico y de fuego, y cuando deciden matar, matan".

El diputado provincial también se refirió a su controvertida presentación del libro “Narcotráfico y Capitalismo dependiente: a recuperar lo propio”, realizado el 14 de abril del año pasado, junto al ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain. En la actualidad, Sain afronta causas judiciales por espionaje ilegal y acusado de direccionar una compra de armas.

Las grandes reformas provinciales que se produjeron este año

Finalmente, Del Frade se refirió a las reformas jubilatorias y constitucionales que llevó adelante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro: "Yo voté en contra de la reforma jubilatoria porque me parece espantoso que le saquen el dinero a los jubilados y trabajadores. Y también voté en contra de la reforma constitucional porque se cruzó un límite cuando Pullaro metió presos a docentes que protestaban. Además pretendíamos una reforma total, no parcial como se presentó. Reconozco que la reforma constitucional es un hecho histórico y esperemos que se vote por cuestiones progresistas".