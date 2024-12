Banco del Sol te acompaña en las fiestas con beneficios exclusivos para tus compras de fin de año

El banco digital de Sancor Seguros celebra las fiestas de fin de año con una renovada propuesta de beneficios exclusivos para sus clientes.

Al abonar con la tarjeta de crédito Mastercard Banco del Sol, los clientes podrán contar con financiación de hasta 24 cuotas sin interés en tiendas como Start y Tecnocompro, disponibles hasta el 31 de diciembre. Además, entre el 20 de diciembre y el 5 de enero, los usuarios tendrán un 20% de descuento con un tope de $20.000 y hasta 24 cuotas sin interés en Planeta BB y Mágico Mundo.

De igual forma, y como ocurrió el mes pasado, seguirán vigentes durante todo diciembre promociones de financiación en diversas marcas: hasta 24 cuotas sin interés en Musimundo, 18 cuotas sin interés en Dexter, Moov, Stock Center y Crocs, y 3 cuotas sin interés en Farmacity, Simplicity, Get the Look y Mercado Libre los jueves. Por otro lado, abonando con la tarjeta de crédito Mastercard Banco del Sol a través de la App YPF los días lunes, se obtiene un 25% de reintegro (con un tope de $8.000).

En cuanto a los beneficios con la tarjeta de débito, Banco del Sol ofrece un 20% de reintegro en Axion Energy los miércoles (con un límite mensual de $5.000) y un 25% en Supermercados Día todos los martes (también con un tope de $5.000 al mes). Además, se ofrece un 20% de reintegro de hasta $4.000 por cliente en días seleccionados en PedidosYa, Farmacity y Simplicity.

Todos los términos y condiciones se encuentran disponibles en www.bancodelsol.com/beneficios. De esta forma, Banco del Sol sigue innovando y adaptándose a las necesidades de sus usuarios, ofreciendo soluciones financieras accesibles en todo el país y beneficios exclusivos para disfrutar las fiestas con mayores ahorros.