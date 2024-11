El Gobierno nacional anunció la ampliación del límite de compras por correo en el exterior y dispuso que hasta los US$ 400 los productos no paguen aranceles de importación.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo (La Libertad Avanza), en su cuenta de X. “Queremos que todos los argentinos puedan acceder a precios más competitivos, no solo los que tienen la oportunidad de viajar y traerse ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior”, señaló el funcionario.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni señaló que “esta medida tiene por objetivo que los argentinos puedan importar más productos a mejor precio, especialmente aquellos ligados al sector tecnológico y textil, como sucede en los países normales”.

Cuánto se va a poder gastar en el exterior sin pagar aranceles

Según señaló la Secretaría de Industria y Comercio en un comunicado, la medida que se aplicará desde diciembre consiste en aumentar de US$ 1.000 a US$ 3.000 los límites de importaciones eventuales (conocidas como courier).

Además, se exceptúa del pago de aranceles a la importación a compras de hasta US$ 400 dólares. En estos casos, los productos sólo pagarán el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

A modo de ejemplo, el Gobierno indicó que actualmente el precio final de una campera que en el exterior cuesta US$ 100 es de US$ 167 tras el pago de impuestos. Con los cambios pasará a costar US$ 121.

El secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, aclaró que a partir de los US$ 400 y hasta el límite de US$ 3.000 se continuará pagando el 67% de impuestos.

Lavigne indicó que quedarán fuera de la medida los productos con limitaciones técnicas como “productos frescos, medicamentos y precursores, entre otros”.

Cómo funciona el sistema de courier actualmente

El courier es un servicio de entrega de productos importados “puerta a puerta” mediante el cual una persona en la Argentina puede adquirir un producto para uso personal en una tienda online del exterior y recibirlo en su domicilio.

Actualmente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite estas compras siempre y cuando no se compren más de 3 productos iguales, el envío no supere los 50 kilos, no tenga un fin comercial y su costo sea igual o inferior a US$ 1.000 (desde diciembre este límite será de US$ 3.000). Además, sólo se pueden realizar 5 pedidos de este tipo por año.

Entre 2019 y 2022 el valor máximo del courier era de US$ 3.000, pero en noviembre de 2022 el Gobierno redujo el monto a los US$ 1.000 actuales.