Aguas&Procesos selecciona personal para el sector de Administración/Ventas

La concejal del bloque Juntos por el Cambio Sunchales explica las razones por la cual no aprobaron la actualización de los tributos municipales para el último trimestre del año. También se refiere a las conclusiones de la auditoría SunchaLote: "No me sorprende, solo hay que preguntarle a los proveedores o a los vecinos que no les hicieron las obras para comprobar las desprolijidades administrativas de la gestión Toselli". ¿Intentará renovar la banca en el 2025?