A continuación, el comunicado emitido por el Partido "Ateneo Sunchales" referido a "la supuesta auditoría realizada por el Departamento Ejecutivo Municipal":

"A la Comunidad de Sunchales;

Mediante la siguiente información, se brindan datos objetivos y verídicos que refutan la situación definida por el supuesto “Informe de Auditoría” de los CPN Leandro Goddio, Fernando Cattaneo y Maria Emilia Tercero publicado por el Departamento Ejecutivo Municipal encabezado por el Intendente Pablo Pinotti.

A saber, todos los datos proporcionados por la presente tienen sustento en archivos, registros de sistemas, documento con valor legal, contratos y convenios firmados con el Gobierno Nacional, aprobaciones por

parte del Concejo Municipal, certificaciones de profesionales, entre otros.

No queremos dejar de expresar nuestra preocupación por la contratación de estos profesionales, quienes han sido funcionarios de la anterior gestión de gobierno, especialmente del señor Leandro Goddio quien ha tenido durante los 8 años del gobierno anterior expresas muestras de violencia, sin fin de comentarios en redes sociales en contra la gestión de Gonzalo Toselli, quien además en oportunidades ha expuesto a funcionarias municipales inmiscuyéndose en su vida privada con una fuerte misoginia.

1. No es una auditoría; y responsabilidades del Contador Público: El Intendente Municipal Pablo Pinotti entrega al Concejo lo que él denomina “Informe Auditoría Sunchalote” donde afirma que fue realizado por los CPN Fernando Cattaneo, Leandro Goddio y María Emilia Tercero, mientras que en la primera página del documento entregado expresa “Informe de contador público independiente” y lo firma solamente el contador Leandro Goddio (Ex secretario de hacienda del gobierno de Ezequiel Bolatti).

El contador Goddio determina exactamente el alcance del documento diciendo: (cita textual) “Los procedimientos realizados no constituyen una auditoría ni una revisión, por lo tanto no se expresa ninguna seguridad respecto de la información que es objeto de la aplicación de los procedimientos acordados. Por tal motivo, quienes han solicitado el informe evaluarán por sí mismos los procedimientos y resultados informados para extraer sus propias conclusiones”.

De ser así y considerando estas afirmaciones no podemos dejar de preguntarnos ¿Cuál fue el apuro del Intendente de compartir un documento en el que el mismo contador no puede precisar con seguridad los resultados arrojados? ¿Cómo es que el Departamento Ejecutivo habiendo recibido en las innumerables reuniones de traspaso de gobierno la información necesaria y la documentación correspondiente no ha podido sentarse a evaluar todos los datos?. Hay una clara intencionalidad política y acusatoria en todo este procedimiento.

2. Avance y certificaciones de obras: El informe del contador afirma que desde la Municipalidad se adeuda el certificado 11, lo cual es falso. Adicionalmente aclaramos, los posteriores certificados cuestionados (12, 17 y 18) al 10 de diciembre de 2023 no representaban deuda exigible para el Municipio.

3. Sobre una transferencia realizada al Instituto Municipal de la Vivienda: Es otro dato erróneo ya que este movimiento corresponde a una transferencia de un depósito realizado por el Gobierno Provincial en el marco del Programa Lote Propio. Así es la mecánica establecida en la Provincia; se recibían los depósitos en las cuentas municipales y de ahí se transferían al Instituto Municipal de la Vivienda para la ejecución de las obras para las familias beneficiarias.

4. ¿Error u omisión? Pagos no tenidos en cuenta en el informe del Contador. En el informe el Contador no considera pagos que fueron realizados en marzo del 2023, este importante dato no tenido en cuenta hace que todos los números expresados resulten alterados. Nos resulta extraño esta omisión, siendo que estos documentos estaban dentro de la información entregada por la Subsecretaría de Hacienda al momento del traspaso de gobierno tal cual lo dispone la Ordenanza N° 3033/2022

5. El contador opina sobre el valor de venta de los lotes: El Contador dedica varias páginas del informe a cuestionar el valor de venta de los lotes y a hacer comparaciones con los valores de venta en el mercado privado. Los valores de todos los planes Sunchalote fueron consensuados con el Gobierno Nacional y aprobados por Ordenanzas del Concejo Municipal (integrado por Concejales con mandato vigente y la actual Secretaria de Gobierno) y cumpliendo

con el Plan Nacional de Suelo del Gobierno Nacional que en particular exige que el valor de venta debe estar por debajo del valor inmobiliario.

6. Evidente desconocimiento por parte del contador de los sistemas contables TADESE y RAFAM (Ord. 2604/2016) En el informe realiza juicios de valor sobre el funcionamiento de dos sistemas, TADESE y RAFAM, los cuales son erróneos, denotan desconocimiento y falta de articulación con los funcionarios municipales y sobre todo de profesionalismo en la labor para la cual fue contratado. Todo esto es fácilmente demostrable.

7. Ingreso de los pagos de Sunchalote 1: El informe al respecto evidencia desconocimiento de los procedimientos. El ingreso de dinero correspondiente al Plan Sunchalote 1 está debidamente registrado en un rubro independiente y afectado, es decir se envió el dinero a una cuenta determinada. Todo esto se puede consultar en las ejecuciones presupuestarias entregadas al Concejo Municipal en el periodo determinado.

8. Cobro de cuotas de Sunchalote 1: Siempre fue habitual que la Municipalidad trabaje con mutuales de la ciudad y en este caso las cuotas del Sunchalote 1 se cobraban en AMASCA, como el de otros planes de viviendas se cobraba en otras mutuales de la ciudad. Toda la información sobre estas cuentas en entidades financieras fueron detalladas en el acta de traspaso de gestión, en donde queda en evidencia las notorias diferencias de saldos.

9. DATO FINAL, es falsa la expresión que falta dinero recaudado: No es cierto que se recaudaron $400.000.000 y mucho menos es que falte dinero, ya que no se contemplan en el informe con aparente malicia, los siguientes ítems entre otros:

● Desembolso de Municipalidad de Sunchales a la empresa constructora $118.927.166.53 según informe hasta Certificado 10.

● Depositado en Fondo Común de Inversión en Banco Macro $62.117.914,14 para reinversión en tierras.

● Dinero en cuenta especial Banco Macro $56.769.108,77

● Inversión en Infraestructura complementaria autorizada por $70.000.000, mediante Ordenanza N° 3142/2023 del Concejo Municipal.

● Pagos de Certificados 10, 11 y saldos del 5 al 11 $24.720.588

● Gastos generales, pagos de mensuras y otros estudios $23.207.775,00.

● Materiales acopiados para ejecución de obras de infraestructura como adelanto de los aportes municipales $19.397.226,11.

Por lo expuesto, solicitamos la rectificación y retractación por parte de los responsables del contenido y su difusión apresurada, aún sabiendo de la falta de veracidad de la información.

Queremos remarcar que durante todo el proceso de transición se entregó esta información en actas y carpetas específicas tal cual lo dispone la ordenanza respectiva.

Esta acción irresponsable no solo ha causado perjuicios a los involucrados sino que también indudablemente ha dañado institucionalmente al Estado local y a la comunidad.

Entendemos que el actual gobierno con estas actitudes evade sus responsabilidades con un muy alto costo sobre todo para los beneficiarios directos del programa en cuestión y para la ciudadanía toda".

Firma: Integrantes del equipo de gestión municipal 2019-2023