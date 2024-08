El reintegro del plus a afiliados de Iapos será un subsidio y se pagará el mes siguiente a la denuncia

El gobernador Maximiliano Pullaro firmará en los próximos días un decreto para poner formalmente en marcha el programa de combate contra el plus médico, que incluye un reintegro del dinero que haya abonado el afiliado por ese concepto tras la denuncia correspondiente a través de la app Mi Iapos.



Según pudo saber AIRE, el formato jurídico que le encontró el gobierno a este esquema es el de un subsidio del Tesoro provincial, teniendo en cuenta que no es posible el reintegro clásico al no existir factura.

Y además, como remarcó el ministro de Economía, Pablo Olivares, en el anuncio del plan, la ley provincial Nº 13.731 “prohíbe el cobro del plus, no solamente a los afiliados del Iapos sino a cualquier otra obra social y tiene un marco sancionatorio investigativo propio de la Defensoría del Pueblo”.

La modalidad prevista: se recolectarán las denuncias durante todo el mes y se pagarán en el mes siguiente. Para ello será necesario que las órdenes de consulta para la práctica médica hayan sido obtenidas desde la app, de modo tal de que el Iapos tenga la trazabilidad digital. La operatoria comenzará en septiembre.

Otros reintegros

El director provincial del Iapos, Nolasco Salazar, firmó la circular interna Nº 33 con fecha 15 de agosto, mediante la cual estableció “un mecanismo ágil para la devolución de los gastos en que incurren los afiliados”. Es lo que en el gobierno caracterizan como “reintegro express”, con la idea de que los pagos no demoren más de 30 días.

En el decisorio, al que accedió AIRE, se indican tres “conceptos cubiertos”. El primero de ellos involucra a las “prácticas abusivas” de los prestadores, que se devolverá al “valor abonado por los afiliados”. Se supone que en este caso la referencia es al plus cobrado a quienes no hayan sacado las órdenes de consulta de manera digital.

Aparecen en segundo término los “no prestadores”, es decir los profesionales que no están empadronados en la obra social provincial. La devolución será a “valor Iapos”, o sea el arancel que paga el Instituto por esas prácticas. En el mismo sentido, Olivares afirmó durante el anuncio del plan contra el plus médico que “en las localidades donde no haya prestadores de Iapos, se le abonará el monto que haya pagado el afiliado”.

Hay una intención subyacente en esta línea de acción. Una fuente gubernamental lo explicó así: “A los profesionales que amagan con irse de Iapos no les vamos a rogar que se queden, les vamos a decir que la factura que hagan la reintegramos. Una cosa es juntar 100 pacientes con un papelito que cuesta $2.000 y otra cosa es juntar 100 pacientes con 18 lucas en el bolsillo y dispuestos a dartelás”.

En tercer lugar, la circular menciona el “corte de servicio”, que es cuando los prestadores realizan una medida de fuerza. Para estos conflictos, el Iapos prevé reintegrar el “valor abonado por el afiliado” y debitar idéntico monto de la cartera correspondiente. Hasta ahora, la obra social provincial devolvía sólo el arancel previsto en el contrato y hacía el descuento por igual cifra.

Se trata, en la práctica, de un intento por desalentar las interrupciones del servicio, como las ejecutadas por las clínicas rosarinas en mayo. La misma fuente mencionada con anterioridad lo ejemplificó de esta manera: “Iapos tiene una práctica arancelada por $50.000 en el convenio. Te hacen el corte y el sanatorio le cobraba al afiliado $80.000. Iapos le descontaba a la gerenciadora (que es una sociedad entre los sanatorios) $50.000. Así el corte era sin riesgo y jodía al afiliado. Ahora Iapos reintegra los $80.000, descuenta $80.000 a la gerenciadora por una práctica que está arancelada en el paquete por $50.000. Eso significará que el sanatorio que cobró al afiliado está comiéndole la bolsa a sus socios”.

Suben las órdenes y los bonos

AIRE accedió también a la circular Nº 4 del 21 de agosto, en la cual el director del Iapos establece los nuevos valores de órdenes de consulta e internación, bonos asistenciales y Servicio Complementario a partir de septiembre y octubre. Salazar recuerda allí que se resolvió a través de dos disposiciones de él mismo y un decreto del gobernador Pullaro que esos precios “se incrementarán conforme la política salarial que fija el Poder Ejecutivo para la Administración Pública Provincial”.

Así, las órdenes de consulta costarán $ 2.200 en septiembre y $2.250 en octubre, los bonos asistenciales $440 y $450, las órdenes de internación $8.800 y $9.000 y el Servicio Complementario $8.800 y $9.000.

Si se adquieren por la app Mi Iapos, descuento del 25% mediante, las órdenes de consulta valdrán $ 1.650 en septiembre y $ 1.688 en octubre, mientras que los bonos asistenciales exigirán un pago de $330 y $338 respectivamente.