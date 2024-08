PreFederal: Esta noche se disputan dos juegos en Sunchales

Esta noche se juega la tercera fecha del grupo C del Torneo Prefederal ACBOS-ARB.

En el Hogar de los Tigres, a las 21:30, Libertad recibe a Ben Hur de Rafaela.

En tanto, a la misma hora, Unión recibirá en La Fortaleza del Bicho a Americano de Carlos Pellegrini, en lo que será el debut como local para los dirigidos del entrenador Juan Pablo Chami.

Este es el programa de partidos:

Zona A: viernes 21.30 Libertad vs. Ben Hur; Juventud vs.Quilmes y A. María Juana vs. Trebolense.

Zona B: viernes 21.30 Atlético Sastre vs. Santa Paula y Peñarol vs. Brown. Domingo 20 hs: Racing vs. Atlético.

Zona C: viernes 21.30 Unión vs. Americano; Independiente vs. San Jorge y 9 de Julio vs. CECI.

LAS POSICIONES

Zona A: Trebolense y Quilmes 4 puntos; Libertad y Juventud 3; A. María Juana y Ben Hur 2.

Zona B: Santa Paula 4; Atlético, Brown, Racing y Sastre 3; Peñarol 2.

Zona C: San Jorge 4; Americano, 9 de Julio, Unión e Independiente 3; CECI 2.