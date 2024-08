Este viernes 9 se disputará la segunda fecha del Torneo Pre Federal 2024 que desarrollan en conjunto las Asociaciones Rafaelina y Oeste Santafesino de básquetbol.

Este es el detalle de la programación, los partidos darán comienzo a las 21:30.

Zona A: Sportivo Ben Hur vs Argentino Quilmes; Trebolense vs Libertad de Sunchales y Juventud Unida de Cañada Rosquín vs Atlético María Juana.

Zona B: Atlético de Rafaela vs Peñarol; Santa Paula de Gálvez vs Racing LTC de San Cristóbal y Brown de San Vicente vs Atlético Sastre.

Zona C: Americano de Carlos Pellegrini vs Independiente y Ceci de Gálvez vs Unión de Sunchales. Domingo a las 21: Atlético San Jorge vs. 9 de Julio (en cancha de San Martín de Carlos Pellegrini).

EL CLÁSICO EN EL ARRANQUE DEL CLAUSURA FEMENINO

El Torneo Clausura “Jorge Cagliero” de Primera División de la rama femenina de la ARB se pondrá en marcha este viernes. El detalle de los tres encuentros es el siguiente: hoy 21:30, Unión de Sunchales vs Libertad de Sunchales y Ben Hur vs. San Lorenzo de Tostado.

Domingo a las 20: Racing LTC de San Cristóbal vs Independiente de Ataliva.