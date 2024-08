La misión de gobernar y fortalecerse

Aquella fórmula que se forjó en la Provincia de Santa Fe para arrebatarle la conducción provincial al Peronismo de Omar Perotti, y que estuvo gestándose a lo largo de un año en la previa electoral, con el extenso trabajo de muchos representantes de unas 11 agrupaciones políticas definidas como opositoras al gobierno de turno, y que tras un sinfín de reuniones, decidieron denominarse “Unidos” con el propósito de que las diferencias se diluyan en internas y que luego el destino sea el mismo; es lo que posibilitó desembarcar en el Gobierno Provincial con un triunfo categórico de Maximiliano Pullaro, por no decir escandaloso, dado a las altas cifras de votos que pudo reunificar en todo el territorio provincial, que lo posicionan entre los gobernadores más votados de la historia santafesina.

Pero es tan importante comprender el efecto vencedor de esta fórmula electoral basada en la unidad, que no solo se consagró por su holgada victoria en las urnas para definir la nueva conducción de la Casa Gris, sino también que los resultados favorables a “Unidos” se remarcaron con creces en las listas a Senadores, Diputados y de los gobiernos locales, de acuerdo a que de las 366 localidades que tiene Santa Fe, 217 hoy son presididas por referentes de los distintos partidos que conforman esta coalición casi inédita los años de democracia de esta provincia.

Sin embargo, el éxito de la fórmula de “Unidos” ahora parece ser medido no solo por los recientes, pero a su vez añejos resultados electorales, porque una parte del desafío fue ganar elecciones, pero la otra misión y no menos relevante que amplifica el análisis de la sociedad, es cómo los partidos que integran el frente aprenden a gobernar a la par, a consensuar, incluso a soportar las envestidas y los ecos de las corrientes políticas que confrontan en un escenario nacional agrietado y que pueden traer colas en el interior de Santa Fe si los actores de esta nueva alianza santafesina no muestran un comportamiento responsable y que rememore los principios del acuerdo que dio origen a este fenómeno.

El sur: tierra de Unidos

Por ese motivo, en el sur-sur de la provincia, precisamente en el Departamento General López, cuna de grandes referentes del Gobierno Provincial; donde nació el Gobernador Maximiliano Pullaro, de donde provienen tres ministros fuertes de su gestión como son Lisandro Enrico (Obras Públicas), Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo) y Silvia Ciancio (Salud), de donde el arco político también ofrece cinco legisladores electos, como lo son la senadora Leticia Di Gregorio y los diputados Rosana Bellati, Leo Calaianov, Sofía Galnares y Fernanda Castellani; pero que a su vez, es la región de donde surgen distintos funcionarios que integran los equipos del nuevo gobierno santafesino como Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social - Loteria de Santa Fe; Marcos Renna, Secretario General del Ministerio de Obras Públicas; Benjamin Gianetti, Sub Administrador de Vialidad Provincial; Carlos Torres, Secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial; además de otros secretarios, subsecretarios, directores y técnicos; a 8 meses del inicio de la era pullarista se organizó un primer encuentro multipartidario para hacer evaluaciones sobre cómo se viene desarrollando el gobierno y el frente “Unidos” en este sector de la provincia.

Y es ese diálogo nutrido, que seguro se replicará con reuniones regionales, la principal herramienta que tiene el Gobierno para que se siga revitalizando y fortaleciendo el músculo político de la alianza oficialista. En este sentido, durante el mediodía del sábado, en Venado Tuerto, congregaron distintos militantes, funcionarios y autoridades de las 31 localidades que componen General López. Que dicho sea de paso, hoy las cinco ciudades (Venado Tuerto con Leonel Chiarella, Firmat con Leonel Maximino, Rufino con Natalio Lattanzi, Villa Cañás con Norberto Gizzi y Teodelina con Joaquín Poleri) son comandadas por representantes del Frente. Apenas 8 pueblos, de los restantes 26 distritos, quedaron conducidos por miembros del Partido Justicialista.

Evaluación y próximos objetivos

En el encuentro hubo una presentación formal por Roberto Vergé, quien hoy se desempeña como Secretario de Vinculación Regional del Gobierno de Santa Fe, y luego llegó una ronda de referentes partidarios previo a abrir la palabra al resto de los presentes. El primero en entregar sus conceptos, fue Lisandro Enrico, que durante su etapa como senador fue uno de los mentores de “Unidos” desde su rol protagónico en el sur provincial, entre sus palabras mencionó que el desafío del frente es ser lo suficientemente maduro y abierto al diálogo para corregir lo que sea necesario, porque lo más importante es cuidar y honrar la responsabilidad que los vecinos de la provincia le han concedido a este espacio depositándole su cuota de confianza en las urnas. Adelantando que habrá momentos difíciles, pero que a partir del diálogo y del trabajo en el equipo, “Unidos” seguirá siendo un modelo ejemplar que se fortalezca en todo el territorio provincial y que desde Santa Fe pueda trasmitirse hacia otras provincias que han puesto sus ojos en nuestro modelo de gobernación.



Por su parte, la senadora provincial por General López, Leticia Di Gregorio, reforzó la necesidad de reformar la Constitución Provincial en los próximos meses y de armar una mesa Departamental de Unidos para seguir trabajando juntos.

Posteriormente, exponentes de los partidos Pro (Viviana Downes – Francisco Paris), Socialismo (Leo Calaianov – Rosana Bellati), PDP (Gabriel Real) y U.C.R. (Gustavo Puccini), también dieron sus palabras. Ya en la parte final, quienes aportaron sus miradas fueron los demás legisladores presentes, cada uno de los intendentes, algunos presidentes comunales, concejales y referentes de minorías.