Paritarias en Santa Fe: los docentes calificaron de "incompleta" la oferta salarial de casi el 10% trimestral

El ofrecimiento que las autoridades del Ejecutivo ofrecieron por la mañana a los trabajadores de la administración central se distribuye de la siguiente manera: Julio: 4.5%; Agosto: 3% y Septiembre: 2,45%.

La base de los aumentos es a partir del mes de junio y también se aplicará para jubilados y pensionados.

"Es una propuesta incompleta porque no da cuenta de nuestro reclamo sobre la deuda que tiene el Gobierno del 22,4% correspondiente a enero y no da cuenta de lo que perdimos en el primer semestre del año", dijo al respecto el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso. Y apuntó: "Esperábamos una propuesta que vaya más en línea con las dificultades económicas que atravesamos los docentes. Es escasa porque está dando cuenta de una situación salarial para el próximo trimestre, pero no de lo que perdimos".

Por su parte, el representante de Sadop, Pedro Bayugar, consigo que "debatiremos desde esta tarde con los compañeros de todas las escuelas para definir la aceptación, el rechazo u otra consideración. Creemos que la provincia está en condiciones de mejorar la propuesta. Lo más concreto es que el premio que se distribuyó este trimestre podría haber sido para distribuir entre todos el monto que hemos perdido. Sin embargo, se repartió entre unos pocos de manera discriminativa y inequitativa".

Ambos gremios avanzarán en consultar a los trabajadores que nuclean sobre qué decisión tomar. Amsafé dará a conocer su postura el viernes por la tarde, mientras que Sadop lo hará ese mismo día o el lunes.

La palabra del Gobierno de Santa Fe

El ministro de Educación, José Goity: "Estamos en un marco de discusión y lo que hicimos fue garantizar la actualización del salario todos los meses, siguiendo la responsabilidad de lo que ofrecemos. Firmamos un acta que es un posible punto de encuentro y veremos cuál es la decisión de los docentes. Es importante encontrar un acuerdo porque en el medio está la educación de nuestros hijos. Es una propuesta que es digna de ser considerada y creemos que va a ser considerada favorablemente. Seguiremos discutiendo los salarios y los chicos van a seguir en la escuela", aseguró.