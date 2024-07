Atilra presentó una nota ante la Directora Nacional de Relaciones Laborales y Regulación del Trabajo Mara Mentoro, firmada por el secretario gremial del Consejo Directivo Nacional, Heber Ríos y su apoderado legal, Dr. Alberto Coronel, en la que comunica el inicio de acciones sindicales en todo el país, en el marco del conflicto que el gremio sostiene con Sancor CUL por salarios adeudados y otros conceptos incumplidos.

En la misma Heber Ríos, en su carácter de secretario gremial, recordó que ante este organismo de aplicación, en audiencia del 14 de noviembre del 2023 SANCOR C.U.L. reconoce la existencia de diferencias salariales en favor de los trabajadores comprometiéndose a regularizar la situación a futuro»

Y aseguró que «se comenzará a recuperar la pauta salarial a razón del 5% por mes, a partir del pago de los sueldos correspondientes al mes de diciembre del 2023» con un cronograma específico que propuso la empresa.

En la misma misiva se recordó que los delegados expresaron que desde el mes de abril del año 2017, Sancor adeuda mensualmente a todo el personal diferencias salariales estimadas en un 30%. «Que en numerosas oportunidades la empresa nos prometió cancelar dicha deuda, realizando a lo largo de estos años varias propuestas y planes de pago que luego no cumplió. Que en lugar de cumplir las promesas nos manifestó reiteradamente que si seguíamos reclamando, la empresa iba a pedir la quiebra y nos íbamos a quedar sin trabajo; es decir que cambió siempre falsas promesas por amenazas. Que, como broche de todo este accionar de mala fe, acabamos de detectar una maniobra delictiva por parte de los responsables de la empresa que se quedan con el dinero que deducen y retienen de nuestros recibos de haberes destinados al sistema de seguridad social, y no los depositan, configurándose el delito de evasión fiscal que los trabajadores perjudicados estamos denunciando penalmente .»

Que, en la profundización del conflicto laboral originado por el incumplimiento patronal reconocido, este Organismo dictó conciliación obligatoria de fecha 22 de Diciembre de 2023, mediante resolución 2023-APN-MCH, la que se encuentra recurrida.

Que a partir de la disposición conciliatoria y en adelante, sin perjuicio de considerarla improcedente puesto que se trata de falta de pago de haberes reconocida, el personal acató dicha Resolución administrativa poniéndose a disposición del empleador, no lográndose que Sancor abonara la deuda salarial ni suministrara ocupación efectiva a todos los dependientes continuando con el incumplimiento del deber de ocupación (art. 78 LCT). Que en fecha 6 de junio del 2024, SANCOR CUL envía una propuesta de pago de la deuda salarial y regularización de los haberes mensuales a los trabajadores firmada por su Gerente General Sr. Marcelo M. Gornati, que fuera considerada y aprobada por Asamblea de fecha 7 de junio, dejándose aclarado, como principio elemental de Derecho Laboral, que el pago de los salarios no se encuentra sujeto a otra condición que no sea el contrato laboral continuando el personal poniendo su fuerza de trabajo a disposición del empleador (art. 103 LCT).

Que nuevamente la empresa incumplió su propuesta de pago de deuda salarial aceptada por los trabajadores lo que motivó nueva denuncia por ante esta Organismo, donde en audiencia de fecha 28 de Junio de 2024, acompañamos tanto la propuesta de la empresa como el Acta Notarial de Asamblea de aceptación. Que en dicha oportunidad, el letrado de la reclamada se presentó a “tomar vista” manifestando no tener ninguna otra rte de la empresa.

En la misiva, consideraron que «esta actitud de parte de la patronal no solo resulta una falta total de respeto y consideración para con el organismo laboral, sino lisa y llanamente, una clara provocación a la entidad sindical y a los trabajadores».

La medida será la retención sorpresiva de tareas por el término de 4 horas, por turno, del día viernes 19 de Julio de 2024 ,que afectarán a toda la industria lechera.