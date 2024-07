El Juez de I.P.P Gustavo Bumaguin dispuso, en una audiencia celebrada este jueves 4 en los Tribunales de Rafaela, la prisión preventiva sin plazos para Axel Churquina, quien está señalado como el principal sospechoso de la muerte de Mario Ricarte, ocurrida a fines de mayo pasado en la localidad de Ataliva. Al hombre de 28 años se le atribuyó la autoría del delito de homicidio doloso simple.

Para el Fiscal de Homicidios, Martín Castellano, Churquina le dio muerte a Ricarte entre la tarde del 27 de mayo y la madrugada del día siguiente, por motivos que todavía no están claros. Para lograr su cometido, Churquina le propinó un corte en el cuello a su víctima, con un cuchillo y justo cuando ésta estaba recostada en la cama. La herida le generó un shock hipovolémico (el corazón se vuelve incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo debido a una hemorragia) lo que desencadenó su muerte.

Sin embargo, para el Dr. Héctor Curi Huespe (a cargo de la defensa) su cliente no tuvo responsabilidad en el episodio y formuló una teoría alternativa: Fue el propio Ricarte quien se provocó la herida en el cuello, en un acto suicida a causa de un presunto estado de abandono familiar y depresión.

La introducción de esta hipótesis generó rechazo entre los familiares de la víctima, quienes se encontraban presentes en la sala. Incluso, cuando se les dio el derecho a manifestarse, no dudaron en asegurar que Ricarte era frecuentemente visitado por ellos y viceversa.

“Eso es una puñalada. No toques más nada”

Esa fatídica siesta de mayo, cuando los familiares de Ricarte lo hallaron, estaba acostado en la cama y tapado con varias frazadas; estaba completamente vestido: zapatillas, pantalón, un chaleco y hasta tenía la gorra con la que fue visto días antes. Se estima que la muerte se produjo el 27. Pero el cuerpo fue descubierto el 29, cuando una de las hermanas fue a verlo temiendo que se haya descompuesto (Ricarte padecía un cuadro de epilepsia).

Al entrar en la habitación, llamó a su hermano, pero no respondía. Lo tocó y su cuerpo estaba frío y rígido. La mujer llamó al SAMCO del pueblo y a los minutos llegó una médica con una ambulancia. Alrededor del cuello Ricarte llevaba una bufanda que un amigo le regaló. Cuando se la quitaron, la profesional enseguida reconoció la herida mortal. “Eso es una puñalada. No toques más nada” le dijo a la mujer y de inmediato dieron aviso a la policía, que a su vez reportó el hallazgo a la Fiscalía.

“Tenemos indicios serios y concordantes”

Los peritos a los que el Fiscal Castellano les encargó la tarea de indagar qué pasó fueron muy prolijos en su labor y detallaron cada paso que dieron: al ingresar a la casa, había una pava tirada en el suelo, platos sucios y un catre en la cocina con sábanas usadas. También media caja de vino y cuatro colillas de cigarrillos (la víctima no fumaba, pero si era alcohólico), lo que dio la pauta que Ricarte no estuvo solo esos días. En la habitación, aparte del cuerpo, había ropas tiradas y un cuchillo sin cabo en el suelo (que se probó no tenia relación o por lo menos no fue el usado para darle muerte). En ningún otro lado de la casa había rastros de sangre: la agresión fue cuando la víctima estaba recostada en la cama.

La suposición de que otra persona estaba con Ricarte se confirmó a partir de una cámara de seguridad instalada a metros de su casa. Ese aparato registró el momento en el que Churquina llega a la casa (el día 27), entabla una conversación breve con Ricarte y luego ingresa al lugar. Filmaciones posteriores registran al imputado y la víctima salir y luego regresar sobre las 15:30 (ese es la última vez que se lo ve salir de la casa a Ricarte). En ningún momento de las más de 100 horas de video que se analizaron se vio a otra persona que no sea Churquina en la casa.

La noche del 27, el imputado dejo la casa rumbo al campo de un familiar, con dos bolsos a cuestas. Pero su “fama” lo precedía: La mujer de este tío ya conocía el vínculo de Churquina con el mundo del delito, por lo que le pidió que se retirara. Esas mismas cámaras lo captaron a las 10 de la noche ingresando nuevamente a la casa de Ricarte, pero sin los bolsos. Los había descartado en una chanchería a las afueras del pueblo. En su interior, se encontraron bebidas alcohólicas, una caja de cigarrillos de la misma marca que las colillas halladas en lo de Ricarte y, fundamentalmente, un cuchillo que, según las pericias, tenía rastros de lo que se supone es sangre.

¿Mató a Ricarte intentó huir, pero volvió al lugar del hecho? Es una posibilidad a partir de lo relatado por el Fiscal. Es que Ricarte fue visto por última vez sobre las 15:30 del 27. A las 20 horas aproximadamente, Churquina se retira con los bolsos que luego descartó (dentro de los cuales estaba la presunta arma homicida). Sin haber podido encontrar cobijo en el campo de su tío, regresó a la escena del crimen, de donde se retiró definitivamente a las 4 de la madrugada del 28.

¿Por qué Churquina fue a la vivienda de Ricarte en un primer momento? No se sabe, pero el Fiscal y los familiares describieron a la víctima como una persona generosa: “Recibía a quienes necesitaban una cama en el pueblo” dijo Castellano en su argumentación contra Churquina, a quien por ese entonces la fiscalía de San Cristóbal lo estaba buscando por hechos de robo cometidos en Moises Ville.

