A continuación, publicamos integramente la nota enviada por Vecinos Autoconvocados al Concejo Municipal de Sunchales:

"MAS ALLA DE NUESTRO OMBLIGO"

"Frente a la lamentable y caótica situación Económica, Social y Política que atraviesa nuestro pueblo, donde nos han dejado en la más absoluta de las indefensiones.

Con un País en llamas y tras desaciertos tras desaciertos a nivel Nacional y Provincial, en nuestra Ciudad nos encontramos con el informe presentado por las Secretarias del Dpto. Ejecutivo ante el Concejo Deliberante según Resolución Nº 838/24 en cumplimiento de las disposiciones de la Ordenanza Nº1831/2008.

En función a lo que esta gestión municipal menciona y solicita en este informe sobre la participación ciudadana cumplimos con nuestra responsabilidad y el derecho de poder expresarnos en referencia a dicha resolución.

Teniendo en cuenta que el citado informe sucede en el marco de un escandaloso silencio y hasta un posible colaboracionismo de parte de algunos integrantes del Concejo Deliberante como socios ideológicos de esta verdadera tragedia queremos expresar nuestro más fuerte repudio e indignación cuando observamos y leemos absortos detalles indignantes en las que consideramos no pueden quedar impunes.

Conceptos escritos como: Procesos de auditorías…Abultadas deudas., Desinversión., Cobro de obras y desvíos de esos fondos…, Déficit de las cuentas públicas…Retenciones cajoneadas y no abonadas., Ejercicios Contable sin cerrar desde el año 2022...Sistema cloacal abandonado., etc., etc.

Dejamos expresa constancia que la presente no tiene por objetivo lesionar al Gobierno saliente, al Gobierno actual ni al Concejo Municipal en sí, sino todo lo contrario, que es poder agregarles transparencia a las acciones de nuestros representantes elegidos democráticamente por el voto popular.

Con esto no queremos realizar una evaluación exhaustiva, sino simplificar la cuestión de fondo para que esto no siga marchando al compás de la hipocresía de aquellos que han sido participes necesarios de esta tragedia municipal y que siguen inventando excusas con total impunidad.

Y para ello solo mencionaremos conceptos vertidos en el Acta Nº 1594 de fecha 06 de julio del 2023 donde por ejemplo el Concejal Bertoglio expone que a esa fecha habían pasado 3 años sin que el ejecutivo presente una Auditoria Contable Municipal.

Sigue señalando Bertoglio:” Todo tipo de irregularidades. Incumplimientos de ordenanzas. Minutas e informe que nunca respondieron, etc., etc.”

También el Concejal Dobler se expresa el respecto diciendo: “Mecanismos de control que no funcionan”. “Violando ordenanzas y ocultando información estableciéndolo como un Modus Operandi en detrimento de las arcas municipales y por ende con un alto costo para todos los Sunchalenses”.

Este último párrafo indica de alguna manera como esto se venía anunciando y denunciando en el plenario de Concejales tal como lo acredita este Acta de mención y otras más donde solo se le reclamaba normalidad, orden y transparencia.

Ante la gran indiferencia social de estos actores que siguen caminado por el mundo como si nada hubiera ocurrido, considerándolo desde nuestra perspectiva ciudadana y nuestra participación como responsables hacemos un llamado a toda la Comunidad de la Ciudad de Súnchales para que acompañen nuestro pedido hacia el Concejo Deliberante para que realice la debida presentación del mencionado informe de resolución en la Fiscalía de estado de la Provincia para su revisión respectiva".

VECINOS AUTOCONVOCADOS