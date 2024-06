Detienen a un agente de la GUS por presunto abuso sexual

Si bien aun no trascendieron detalles sobre el hecho, la persona fue arrestada en la Comisaría de la Mujer de Sunchales. Solo resta esperar los próximos pasos de la justicia, que, por estas horas, se encuentra trabajando en el caso.

En principio, se libró una orden de detención sobre el hombre y se estima que en cuestión de horas deberá ser sometido a una audiencia imputativa en donde se le harán conocer el delito del que se lo acusa, las evidencias fundantes de la acusación y los derechos que lo asisten, y posteriormente se lo someterá a una audiencia de medidas cautelares donde un juez deberá resolver sobre su situación procesal.

La Municipalidad de Sunchales informó que respecto de la situación laboral del agente denunciado por presunto abuso sexual, se han desarrollado las actuaciones administrativas en el marco de lo dispuesto por Ley 9286 Estatuto del Empleado Municipal.

El artículo Nº 113 establece que el agente que se encontrare privado de la libertad en virtud de acto de autoridad competente, será suspendido preventivamente hasta que la recobre, oportunidad ésta en que deberá reintegrarse al servicio dentro de las setenta y dos (72) horas. No tendrá derecho a percibir los haberes correspondientes al lapso que dure la suspensión si se tratare de hechos ajenos al servicio. Si se tratare de hecho de servicio, podrá percibir los haberes totalmente si no resultare sancionado, o proporcionalmente cuando se le aplicare una sanción menor no expulsiva en el sumario administrativo.