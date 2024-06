La Asociación Italiana de Socorros Mutuos "Alfredo Capellini" convoca a Asamblea Extraordinaria

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos asambleístas para que firmen el acta de la Asamblea conjuntamente con los señores miembros de la Junta Fiscalizadora.

2. Renovación total del Consejo Directivo por renuncia de los miembros (cargos a renovar: Presidente; Vicepresidente; Secretario; Tesorero; tres vocales titulares y siete vocales suplentes – duración del mandato: vencimiento del mandato).

Rogamos puntual asistencia a los señores socios y saludamos muy atentamente.-

Gladis Asselborn, por la Junta Fiscalizadora

“Art 35: El quorum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor a la de los miembros del órgano directivo y órgano de fiscalización. Las resoluciones de la asamblea, se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes, salvo los casos de renovaciones de mandatos contemplados en el artículo 17, o en los casos que el presente Estatuto Social fije una mayoría superior. Ninguna asamblea de asociados sea cual fuere el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.”.-