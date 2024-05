En la sesión de la Cámara alta del 18 de abril último, los senadores de todos los partidos votaron por un aumento de su sueldo a mano alzada. Esto generó un fuerte revuelo y puso en agenda cuál es el gasto que generan los miembros del Poder Legislativo Nacional.

En este sentido, la cantidad de asesores es uno de los temas presentes en el debate público. ¿Cuántos tiene cada senador? ¿Cuánto cobran y qué funciones tienen?

El Centro de Datos de Chequeado analizó el listado de “agentes” publicado en la página oficial del Senado con datos al 2 mayo de 2024 (última información disponible). Existen “agentes” que están asignados a un senador y otros que cumplen tareas administrativas o de otra índole dentro de la Cámara alta. Así, se determinó cuáles de estos agentes eran asesores de algún legislador.

A partir de este cruce de datos, se encontró que en el Senado hay 1.314 asesores que se reparten en 72 senadores. Esto da un promedio de 18 por cada uno. Sin embargo, hay algunos que se salen de la media: existen despachos que cuentan con más de 40 asesores.

También hay quienes iniciaron su mandato hace 4 meses, en diciembre de 2023, y ya cuentan con más de 30 asesores, algunos empleados “heredados” (en planta permanente) y otros propios (en planta transitoria).

¿Quiénes son los senadores que tienen más asesores?

Cada senador cuenta con 7.338 módulos para asignar a sus “agentes” en planta transitoria. Este valor surge de la suma de los decretos 0362/03 y 520/95, de Presidencia del Senado, de los años 2003 y 1995 respectivamente.

El 10 de abril de 2024 se publicó una resolución del Senado que reajustó el valor del módulo un 8% a partir del 1 de abril. En febrero, según lo publicado en la web de la Cámara alta, el valor era de $ 1.668. Por lo tanto, con el aumento, cada módulo pasó a valer $ 1.802.

Entonces, los 7.338 módulos equivalen a $ 13.223 millones que cada legislador puede distribuir en sueldos de asesores que, dentro de la escala salarial del Senado, van de la categoría A-14, de $ 248.676, a la más alta que es la A-1, de $ 1.522.690.

Además de esos asesores, cada senador puede “heredar” personal de planta permanente, y para esos no utilizan la cantidad de módulos que reciben.



El despacho de María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) tiene 40 asesores, de los cuales 18 están en las 3 categorías más altas. Es el despacho en el que más se gasta en asesoría entre planta permanente y transitoria: $ 37.881.644.

La senadora, representante de la provincia de Chaco, inició su mandato como senadora nacional en diciembre de 2019. Antes fue diputada nacional y provincial, y también ministra de Educación del gobernador Jorge Capitanich.

Ante la consulta de Chequeado, desde su despacho indicaron que “efectivamente está conformado por 40 agentes afectados al despacho, pero no todos son asesores”. Así, advirtieron que la mayoría son de planta permanente del Senado.

Y agregaron: “Todos ellos cumplen tareas en diversas áreas, como ser: jefatura de despacho, prensa, administración, asistencia y producción de informes en las 26 comisiones permanentes, asistencia en los grupos de amistad con parlamentos extranjeros, gestión social, etc”.

En efecto, aunque cuente con un número alto de asesores, Pilatti Vergara no es de las que más módulos ocupa. Como indicó en su respuesta a este medio, la mayor cantidad de sus asesores tiene planta permanente (23), por lo que no implica un gasto en la cantidad de módulos que se le asignan a cada senador. En planta transitoria son 17, en los que la senadora gasta 6.091 módulos (un total de casi $ 11 millones), que no llega al máximo de 7.338 que puede utilizar, según los decretos mencionados.

En cantidad de asesores le sigue Carolina Moisés, de Unión por la Patria, representante de la provincia de Jujuy, que cuenta con 38. Es la segunda con más asesores, aunque se encuentra en el puesto 8 en cuanto al dinero que gasta en asesoría.

Inició su mandato en diciembre de 2023, y antes fue diputada nacional por Jujuy (entre 2019 y 2023). Tiene 11 empleados en las categorías más altas, pero en promedio sus asesores cobran $ 678 mil. Ante la consulta de este medio sobre el rol de sus asesores, desde su despacho indicaron que la senadora “no va a responder”.

Gerardo Montenegro (Frente de Todos), Fernando Rejal (Frente Nacional y Popular) y Antonio Rodas (Frente de Todos) se encuentran en el puesto 3 en cuanto a la cantidad de asesores: tiene cada uno 35.

Montenegro inició su mandato en diciembre de 2019 y lo tiene hasta diciembre de 2025. Pertenece al Frente de Todos y es de Santiago del Estero.

Fernando Rejal representa a La Rioja y pertenece al bloque Frente Nacional y Popular, dentro de la Alianza Unión por la Patria. Ocupa el despacho 14 A, en la planta baja, donde antes se desempeñó como senador el ex presidente Carlos Menem.

Desde que asumió en diciembre de 2023 cuenta con 36 asesores, de los cuales 26 son planta permanente -“heredados” de cuando Menem ocupaba ese espacio- y 10 de planta transitoria, que ocupan 5.922 módulos de los asignados a cada senador.

Antonio Rodas (Frente de Todos) tiene en total 35 asesores, de los cuales 24 están en planta transitoria y en quienes ocupa 8.429 módulos, que representan también más de $ 15 millones.

¿Quiénes tienen menor cantidad de asesores?

El despacho de Claudia Ledesma Abdala de Zamora, del Frente Cívico de Santiago del Estero, es el que cuenta con menos asesores en todo el Senado. Abdala es la esposa de Gerardo Zamora (gobernador de Santiago del Estero). Cuenta con 4 “agentes”, en quienes gasta poco más de $ 4 millones.

Juan Manzur, del Frente de Todos y ex gobernador de Tucumán, y Nora del Valle Giménez, del mismo partido, son quienes menos módulos ocupan en sus asesores de planta transitoria: 1.561 y 1.733 respectivamente.

Sólo 7 legisladores respondieron a la consulta sobre el rol de sus asesores

El Centro de Datos de Chequeado consultó a cada senador sobre el rol de sus asesores y si existe entre ellos algún familiar o con vínculo político, aunque el reglamento del Senado no prohíbe la designación de familiares.

Hasta la publicación de esta nota, de los 72 legisladores respondieron sólo 7: Martín Lousteau (UCR – Juntos por el Cambio) y Rodolfo Suárez (UCR – Frente Cambia Mendoza), quienes indicaron el rol de cada uno de sus asesores, y las senadoras María Inés Pilatti Vergara, Lucila Crexell (Juntos por el Cambio), Edith Terenzi (Juntos por el Cambio Chubut), Andrea Cristina (Juntos por el Cambio Chubut) y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de La Concordia Social).