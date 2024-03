Ya se distribuyen las boletas municipales con un incremento del 20%

En la sesión ordinaria del 7 de marzo del Concejo Municipal de Sunchales, se pudo conocer que el Departamento Ejecutivo liderado por el intendente Pablo Pinotti presentó un proyecto de Ordenanza disponiendo aumentos en la Unidad de Cuenta Municipal en el período que comprende abril a junio de 2024. Solicitaba un aumento escalonado del 75% que se aplicaría de la siguiente manera: 40% en abril, 25% en mayo y 15% en junio. Si uno toma el incremento exponencial, el aumento real era del 101,25% y en junio el tributo municipal terminaba duplicándose.

Sin embargo, la iniciativa no prosperó. En la última sesión ordinaria desarrollada el 21 de julio, los 4 ediles no oficialista, luego del trabajo en comisión presentaron un despacho alternativo que obviamente fue aprobada por sus autores, recibiendo el rechazo de los ediles socialistas Juan Astor y Brenda Torriri.

Básicamente, la actualización será del 38% y se segmentará de la siguiente manera: 20% para abril, 10% para mayo y 5% para junio.

El artículo 1º del despacho firmado por Pablo Ghiano, Carolina Giusti, Laura Balduino y Santiago Dobler manifiesta: "Fíjese el valor de la Unidad de Cuenta Municipal, para la determinación de todas las obligaciones tributarias de la ciudad de Sunchales, en pesos sesenta y tres con cincuenta y seis centavos ($ 63,56) a partir del 01 de abril de 2024, en pesos sesenta y nueve con noventa y un centavos ($69,91) a partir del 01 de mayo de 2024 en pesos setenta y tres con cuarenta centavos ($73.40) a partir del 01 de junio de 2024".

Lo curioso es que los concejales oficialistas se dedicaron a reprobar la propuesta opositora, remarcando que impactará seriamente en las cuentas públicas y los servicios que brinda el Municipio, pero nunca presentó un despacho propio para poner a consideración más allá de que los números parlamentarios le eran esquivos.

El edil Pablo Ghiano fundamentó la propuesta no oficialista, afirmando que "lo aprobado en el trimestre anterior y el que viene, supera el 90% acumulado. Personalmente, creo que es un voto de confianza para la actual administración municipal".

En tanto, la concejal Carolina Giusti manifestó que "le sorprende que el Ejecutivo no negocie y que tenga una postura totalmente intransigente". En otro párrafo de su alocución, expresó que el "Municipio en vez de plantear una reducción de gastos necesarios e inoportunos, propone un aumento de los ingresos como si fuera la única solución para mejorar las arcas públicas mientras los servicios son ineficientes".

En la vereda de enfrente, la concejal oficialista Brenda Torriri calificó la actualización de la UCM aprobada como "decadente frente a todos los aumentos que se registraron". Y el concejal Juan Astor explicó "que no se ha comprendido la propuesta del Ejecutivo y pone en riesgo la gobernabilidad desde el aspecto fiscal. Entendemos que los servicios públicos atraviesan una situación delicada pero no va a haber mejoras si no hay financiamiento".