Los gremios estatales de la provincia de Santa Fe, nucleados en CGT y CTA, realizaron una declaración conjunta, en rechazo del incumplimiento del acuerdo paritario 2023. La conferencia se dio tras el anuncio del Gobierno provincial de que "hará lo posible" por pagar el 14% de la deuda 2023 la próxima semana.



“Es de público conocimiento que hay pendiente un pago respecto de la paritaria del año 2023, que están llevando compañeros y compañeras de diferentes organizaciones sindicales convocados. Hay otros todavía no han sido convocados para discutir aún y nuestra preocupación es que las paritarias libres, firmadas, pactadas, que tienen fuerza de ley, no se cumplan en tiempo y forma”, explicó Claudio Girardi, secretario general de la CGT.

Y agregó: "Podemos entender la realidad de un gobierno, pero en realidad, el ajuste no pasa por los salarios de los trabajadores y las condiciones de trabajo. Desde las centrales vamos a trabajar en forma conjunta con los sindicatos para avalar todas las paritarias, para que no pierdan derechos, para que no se pierda el poder adquisitivo y que se cumpla lo que ya se firmó".

De la conferencia de prensa participaron Amra, Amsafé, Aspi, ATE, Festram, Luz y Fuerza, Obras Sanitarias, Personal del Túnel Subfluvial, Sadop, Siprus, Trabajadores Judiciales, Upcn y Viales provinciales.

La promesa del Gobierno de Santa Fe a los estatales

En un nuevo encuentro de la paritaria central de Santa Fe, el Gobierno adelantó a los gremios ATE y Upcn la fecha en la que abonará el 14% de la deuda correspondiente al acuerdo 2023.

Se espera que el pago de este primer porcentaje se realice por planilla complementaria la próxima semana, en tanto que alrededor del 20 de febrero el Gobierno informará a los gremios de qué forma y cuándo se abonará el 22% restante para saldar el 36%.

"Se estaría abonando la semana próxima, en principio luego del lunes y martes feriado. Dijeron que iban a hacer todo lo posible para que esto se dé", aseguró Marcelo Delfor, secretario administrativo de ATE, en diálogo con AIRE.

Y agregó: "Nosotros exigimos que se pague la totalidad de la deuda y esa información la tendríamos antes del 20 de febrero. Ahí el Poder Ejecutivo estaría en condiciones de informarnos en qué momento se paga la totalidad de la deuda".