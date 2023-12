Pablo Pinotti participó del acto de asunción de los nuevos concejales de Sunchales

El intendente electo de Sunchales, Pablo Pinotti, participó este jueves 7 del acto de asunción de los concejales que fueron electos por la ciudadanía de la ciudad. En la oportunidad, se llevó a cabo la constitución de las nuevas autoridades para el próximo período legislativo.

El evento se realizó en la sala “Mirta Rodríguez” del Concejo Municipal donde asumieron los nuevos integrantes del cuerpo: Laura Balduino, Juan Ignacio Astor y Brenda Torriri. Además, en el acto se eligieron las nuevas autoridades, quedando constituida de la siguiente manera: en la presidencia, Santiago Dobler; en la vicepresidencia primera, Laura Balduino; y en la vicepresidencia segunda, Juan Astor.

Al finalizar la actividad, Pinotti felicitó y saludó a las nuevas autoridades del Concejo y a cada uno de los miembros del cuerpo colegiado: “Vamos a trabajar con todo el Concejo Municipal. Es importante afianzar los lazos con cada uno de los ediles y también profundizar el diálogo institucional entre el Legislativo y el Ejecutivo de la ciudad. Hay mucho por hacer en conjunto, debemos salir adelante todos juntos. Estamos en un contexto de crisis y escuchar las diferentes voces y propuestas nos van a ayudar a salir adelante” resaltó.

ASTOR Y TORRIRI, LOS CONCEJALES DE AHORA SUNCHALES

Pablo Pinotti brindó un especial saludo a Astor y Torriri, los concejales del espacio "Ahora Sunchales" que asumieron. Confesó sentirse “muy orgulloso y con muchas expectativas en este cambio generacional de nuestro espacio político. Ambos tienen un recorrido y una preparación importante pero a la vez sostienen una nueva mirada para la política, que es lo que se necesita”.

Al asumir, el abogado Astor destacó “esta ciudad fue el ámbito que me permitió crecer y desarrollarme tanto en lo humano como en lo profesional”, y remarcó la importancia de los “valores que voy a defender. Para ello es clave tener en claro un método y una forma para analizar, planificar, ejecutar y controlar. Son palabras que una vez me dijo Hermes Binner que incluyen movimiento y a la vez compromiso”. Además, se refirió al momento de crisis e incertidumbre que se vive a nivel nacional: “Estamos teniendo una gran oportunidad. En el ámbito local podemos retomar acciones como Estado, no como Legislativo separado de un Ejecutivo”. Por último, destacó la importancia de tener acuerdos y diálogo con la ciudadanía.

A su turno, Torriri agradeció a familiares, a amigos, a la comunidad, al intendente electo Pablo Pinotti y al equipo de trabajo de Ahora Sunchales “que han depositado en mí la confianza para poder llevar adelante esta tarea con mucho orgullo: ocupar una banca en el Concejo municipal de mi ciudad que es el lugar que me vio crecer”. Resaltó su compromiso con los vecinos, con la gestión que comienza y con los demás concejales para “poder trabajar conjuntamente dentro y fuera de este recinto: nuestro desafío es lograr un concejo que llegue y sea cercano a la ciudadanía”. Por último, invitó a todos a ser parte “de este cambio para que facilitemos entre todos las soluciones que nos merecemos los sunchalenses”.