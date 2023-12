Presentaron el equipo de Educación en Santa Fe: se eliminará la no repitencia y priorizarán la seguridad en las escuelas

Durante la mañana de este jueves 30, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Hotel Presidente, ubicado en Corrientes al 919, se presentó al equipo que trabajará en el Ministerio de Educación de Santa Fe durante el gobierno de Maximiliano Pullaro. Los próximos funcionarios adelantaron sus líneas de trabajo en cuanto a alfabetización, seguridad e infraestructura en las escuelas y comedores.

El próximo ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, presentó a las tres funcionarias que lo acompañarán en la gestión: Carolina Piedrabuena será la secretaria de Educación; Daiana Gallo Ambrosis estará a cargo de la Secretaría de Gestión Territorial; y María Martín será la Secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos.

En diálogo con los medios, Goity abordó diferentes cuestiones que atenderán desde el Ministerio de Educación. Una de ellas extensión de una hora diaria en la jornada escolar, sobre la cual consideró: “Tenemos que evaluar esta medida para saber cuál es el impacto. Vamos a evaluar su desempeño y en función de eso vamos a definir una política al respecto”.

Sobre los procesos de evaluación, indicó: “La no repitencia en la escuela media no es una buena política y no la vamos a continuar. Desde nuestro punto de vista no logra el objetivo que pretendemos, que es poder certificar y acompañar aprendizajes. Sí mejora tasa de egresos, pero no da ninguna garantía de que mejore los aprendizajes. El debate no es si repitencia sí o no, sino qué y cómo evaluamos y cómo logramos que los chicos terminen su secundaria con los aprendizajes que necesitan tanto ellos como la comunidad”.

“La alfabetización es un trabajo prioritario que tiene que tener el Ministerio de Educación en el nivel inicial y el primer ciclo de la primaria. Siete de cada diez chicos en la provincia de Santa Fe, según las evaluaciones Aprender, no terminan el primer ciclo comprendiendo textos y sabiendo leer y escribir, eso tiene que cambiar”, consideró, por su parte, Piedrabuena.

Seguridad e infraestructura en las escuelas, un tema “prioritario”

Al ser consultado sobre qué acciones se llevarán adelante para evitar nuevas balaceras contra establecimientos educativos, el próximo ministro declaró: “Nuestro primer objetivo es que los chicos estén en la escuela y bajo esa premisa tenemos que orientar las políticas. En Rosario la situación es crítica y tiene que haber una intervención multiagencial. Ya estamos trabajando en planes de intervención que no solo involucren al Ministerio de Educación, sino al de Justicia, Seguridad, Igualdad y Desarrollo Social”.

En este sentido, Gallo Ambrosis completó: “Una de las premisas que tiene la Secretaría de Gestión Territorial es estar en el territorio acompañando a las instituciones escolares y a todos los actores del sistema. Estamos armando un equipo interdisciplinario que va a intervenir cuando está la crisis. No podemos permitir es que una escuela cierre por una cuestión de seguridad”.

Con respecto a la situación edilicia de las escuelas, Goity consideró: “Hay una crisis y un estrés muy grande sobre la infraestructura escolar, la cual implica 5.000 establecimientos, donde casi 3.500 edificios funcionan desde las 7:00 hasta las 23:00. Somos conscientes que ha habido una fuerte desinversión en la reparación escolar, y vamos a poner mucha gestión y recursos”.

En sintonía, María Martín apuntó: “Estamos buscando herramientas que nos permitan soluciones rápidas. Para cuestiones de emergencia, que son las que impiden que los chicos estén en el aula, impulsaremos un procedimiento ágil para dar respuesta inmediata a las obras. La idea es que ni bien lleguemos al Ministerio, nos pongamos a trabajar sobre un censo general, pero en el mientras tanto priorizaremos estas intervenciones inmediatas”.

Sueldos docentes y servicios de comedores, dos temas en la mira

La secretaria de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis, adelantó que revisarán los menús que tienen las escuelas: “La comida tiene que tener cierta cantidad de calorías y también hay que ver cómo llegan a las escuelas. Vamos a priorizar qué es lo que damos de comer y vamos a inyectar recursos. Sin embargo, la situación es compleja porque dependemos de Nación y tenemos que ver qué sucede. Vamos a trabajar en menús sustentables y ricos. Nuestra prioridad va a ser brindar un plato de comida de la mejor calidad”.

Por otro lado, Goity habló de los salarios de los docentes: “Vamos a llevar adelante todas las políticas que estén a nuestro alcance para mejorar las condiciones de los docentes de nuestra provincia”.

Perfiles de los próximos funcionarios

Carolina Piedrabuena será la secretaria de Educación; Daiana Gallo Ambrosis estará a cargo de la Secretaría de Gestión Territorial; y María Martín será la Secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos.



La próxima secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, es una referente radical de 44 años, nacida en la ciudad de Santa Fe. Es procuradora y abogada recibida en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Además, ejerció como docente en la Escuela Industrial Superior dependiente de la UNL y realizó la diplomatura en Género y Movimientos Feministas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cuenta con una amplia experiencia en gestión pública habiéndose desempeñado en los gobiernos provinciales de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. Fue Subsecretaria de Administración del Ministerio de Educación en la primera parte de la gestión de la ministra Leticia Mengarelli y durante toda la gestión de Claudia Balagué. También fue secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe.

La secretaria de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis, nació en San Nicolás, es de procedencia socialista y abogada recibida en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Además, es profesora universitaria de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centro Educativo Latinoamericano. Cuenta con una amplia trayectoria en la función pública: fue delegada de la Región VI de Educación, de 2015 a 2019, y subsecretaria Legal y Técnica de 2012 a 2015, ambos cargos dependientes del Ministerio de Educación Provincial. También fue Directora General del Centro Municipal Distrito Oeste “Felipe Moré” de la Municipal de Rosario entre 2019 y fin del corriente año.

La próxima secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos, María Martín, tiene 40 años y es abogada, nacida en la ciudad de Santa Fe. Egresó de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, donde también fue Consejera Directiva y Superior e integrante del Consejo Social entre 2014-2016. Respecto a su experiencia de gestión, estuvo a cargo de la Subsecretaría Legal y Técnica del Gobierno de la ciudad de Santa Fe de 2011 a 2013. Luego pasó a ser la titular de la Secretaría de Gobierno de la ciudad de Santa Fe hasta 2017, y también encabezó la Secretaría General de Santa Fe en el período 2017-2019. Actualmente es la vicepresidenta de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical.