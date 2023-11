ARB: Hay fecha definidas para las semifinales del Torneo Oficial

En las últimas horas, la Asociación Rafaelina de Básquet dio a conocer el cronograma de actividades de los próximos días. Y en el mismo se pueden ver las semifinales del Torneo Oficial de Primera División, que comenzarían a jugarse luego de 45 días de espera.

La actividad deportiva había quedado en stand by luego de los idas y vueltas que se generaron en la serie de Cuartos de Final entre Argentino Quilmes y Sportivo Ben Hur. Luego de que la Federación Santafesina - última instancia hasta donde se llegó hasta el momento - desestimará las dos resoluciones del HTP de la ARB para que el partido se juegue y le diera por ganada la serie a la BH, se conformaron los cruces: Libertad vs Ben Hur y Atlético vs Independiente.

Finalmente, este jueves se pondrá en juego el primer punto entre La Crema y el CAI en el Lucio Casarín desde las 21:30 con el arbitraje de Fernando Capolungo, Guillermo Theler y Ariel Aicardi.

El inicio de la otra llave entre Tigres y Lobos fue programada para el domingo 3 de diciembre desde las 20:30 en Sunchales, recordando que Libertad debe jugar el viernes por el Torneo Pre Federal.

Sin embargo, más allá de que el cronograma está y todo parece indicar que en Rafaela habrá partido este jueves, aún debe conocerse la respuesta de FEBA hacia Quilmes, que en los últimos días envió un pedido de reconsideración sumando un nuevo capítulo a la historia con Ben Hur. En caso de que la respuesta desde Santa Fe sea negativa, el conjunto Cervecero subirá la apuesta y dejará todo en manos de la Justicia Ordinaria.