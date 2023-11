Pullaro dijo que habrá una administración eficiente de recursos desde diciembre

El gobernador electo, Maximiliano Pullaro, tuvo una activa agenda de trabajo este viernes 24 para plantear un cuadro de situación de cómo encontrarán la administración provincial y donde dio detalles de la reunión de mandatarios de Juntos por el Cambio realizada en CABA el miércoles 22 analizando la perspectiva de la situación nacional.



Acompañado por la vicegobernadora electa, Gisela Scaglia; los futuros ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno y Gestión Pública, Fabián Bastia más el secretario de Gobierno, Horacio Ciancio y el secretario general, Juan Cruz Cándido, el primer encuentro fue con legisladores provinciales de Unidos para Cambiar Santa Fe más los foros de intendentes partidarios y Pablo Javkin (Rosario), Juan Pablo Poletti (Santa Fe) y Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez). Más tarde fue el turno con los legisladores nacionales por Santa Fe para buscar compatibilizar la agenda provincial en el Congreso de la Nación y finalmente con las entidades de servicio, producción, comercio, bolsas e industria de la provincia.

"Será nuestra manera de gobernar, con diálogo permanente, tema por tema y siempre teniendo como objetivo central a Santa Fe", destacó uno de los acompañantes de Pullaro.



El propio gobernador electo informó en redes que "estuvimos reunidos con parte de mi gabinete, intendentes y presidentes comunales electos para analizar la difícil situación financiera que vamos a recibir en nuestra provincia. Desde el 10 de diciembre llevaremos adelante una administración eficiente de todos nuestros recursos y mejorando integralmente áreas como Seguridad, Salud y Educación", escribió. Casi en sintonía, Scaglia difundió que "analizamos los problemas financieros que vamos a recibir, pusimos el foco en el uso eficiente de los recursos de los santafesinos y trabajamos sobre los primeros pasos a dar en materia de seguridad, salud y educación".



Más allá del planteo político que realizó Pullaro en las tres reuniones fue Olivares el encargado de hablar de números y de proyecciones. Al encuentro con entidades productivas se sumó el futuro titular de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini donde también hubo un ida y vuelta de cómo está cada actividad y la mirada desde el futuro gobierno.

Hubo coincidencias en que las administraciones de municipios y comunas iniciarán o continuarán las gestiones con situaciones difíciles desde lo económico y financiero. Olivares mencionó que la gestión actual le informó una deuda de 15 mil millones de pesos con las administraciones locales. "Estimamos que es mayor", dijo off the record a El Litoral uno de los participantes llegados desde el interior. Se acumulan deudas por Obras Menores, plan Incluir, fondos de viviendas e incluso de convenios con Vialidad.



Olivares les habló de los conceptos centrales de la Ley de Presupuesto ingresada el 14 de noviembre en Senado y les anticipó que en la primera semana de gestión estará ingresado el mensaje de Ley Tributaria 2024. Les aclaró a los legisladores que necesita ambos instrumentos para el 1 de enero. Los intendentes insistieron en reclamar una suba de los impuestos de emisión que son importante fuente de recursos para sus administraciones. Se refieren a Patente e Inmobiliarios. "El tope de aumentos fue un instrumento que utilizó la gestión de Perotti para asfixiarnos" se escuchó decir a uno de ellos y los demás asintieron. De todas maneras el ministro de Economía no habló de porcentajes de aumentos a presentar ante Legislatura. Senadores y diputados tomaron nota del reclamo de intendentes para la Tributaria. "Panorama negro" resumió un futuro legislador oficialista al retirarse del Río Grande, hotel donde se realizaron los tres encuentros.

"Será un inicio de gestión complicado", coincidieron en señalar todos los consultados por El Litoral acerca de lo hablado. "Vamos a trabajar juntos entre legisladores nacionales y el gobierno provincial en temas que hacen a Santa Fe" señaló uno de los diputados nacionales presentes. "Hoy manda la incertidumbre en el Congreso" fue lo que comunicó a los participantes.



La información difundida señala que durante las reuniones, Olivares hizo un detallado diagnóstico de la situación financiera deficitaria actual de la provincia y de cómo la misma será abordada por el gobierno entrante. En ese sentido, se hizo hincapié en los desequilibrios ya expresados con los que se encontrará la gestión a partir del 10 de diciembre, y por otra parte, cuáles serán las acciones que se llevarán adelante para una administración eficiente de los recursos.



También se destacó cuáles fueron las intervenciones por parte de las futuras autoridades junto con las actuales en el diseño del presupuesto 2024 y el acento que se puso en áreas como Seguridad, Salud y Educación.

Voces

"La oposición, con las puertas abiertas para revisar y controlar desde adentro la transparencia de los actos de gobierno. Ojalá esta decisión de Pullaro inicie una sana costumbre en la vida institucional de nuestra provincia", dijo Juan Cruz Cándido al término de las reuniones y de la decisión del PJ de aceptar el desafío planteado por el gobernador electo de que ocupen la secretaría Anticorrupción.



En tanto, el diputado nacional Gabriel Chumpitaz (Pro) dijo que "tenemos el enorme desafío de construir una identidad santafesina y motorizar de manera coordinada, los proyectos de ley que nos permitan mejorar y transformar la realidad de nuestra provincia", escribió en redes al retirarse de Santa Fe.



"Hoy nos reunimos con parte del equipo de gobierno de @maxipullaro para analizar la situación financiera de la provincia de cara al presupuesto 2024. Es el momento del compromiso y el trabajo ¡Unidos para sacar adelante a Santa Fe!", resumió Esteban Motta, electo senador por San Martín.

Austeridad

El acto de asunción de Maximiliano Pullaro como gobernador será sumamente austero y a tono con el delicado momento económico y social que vive la provincia y el país. La definición es de Juan Cruz Cándido, diputado provincial y futuro secretario general de la gobernación, encargado de coordinar la ceremonia de traspaso del mando el 10 de diciembre.



Cándido ya tuvo varias reuniones con funcionarios designados por Perotti del área de Gobierno y de Gestión Pública.



Como informara El Litoral, Pullaro tiene previsto asistir al acto de jura de Javier Milei en el Congreso de la Nación y regresar ese domingo a Santa Fe para asumir la gobernación. En principio se prevé que la Asamblea Legislativa se reunirá a las 18:00 para tomarle juramento a Scaglia y luego a Pullaro más después escuchar el primer mensaje del flamante mandatario.



Luego, en el salón Blanco de Casa de Gobierno se hará el traspaso de mando de Perotti a Pullaro y finalmente en la explanada de Casa de Gobierno la jura de ministros.

FUENTE: El Litoral de Santa Fe