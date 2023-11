El pedido de destitución del Intendente Toselli: los fundamentos por el cual 4 concejales aprobaron el proyecto

Los ediles Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler dieron su voto positivo al proyecto de resolución. Giusti fundamentó la solicitud al gobierno y a la legislatura de la Provincia de Santa Fe, no solamente por la denuncia presentada por Nicolás Tognalli, mencionando también los cuestionamientos que derivaron en la emergencia vial, emergencia ambiental, la situación económica del Municipio, las irregularidades en la designación de funcionarios y personal, y otras normas sustantivas de transparencia en la gestión pública sin cumplimiento.

En la última sesión ordinaria del Concejo Municipal desarrollado el jueves 23 de noviembre, los ediles tuvieron que expresar su postura sobre dos proyectos de resolución relacionados con la denuncia presentada por Nicolás Tognalli en la Legislatura local. Es importante recordar que el padre de María Tognalli, la pequeña de 11 años que falleció el 7 de noviembre de 2022 en un accidente de tránsito, presentó unas semanas atrás, una nota particular al Concejo Municipal, denunciando al mandatario sunchalense por el incumplimiento de obras (entre ellas, un puente peatonal) y diversas ordenanzas relacionadas con la seguridad vial. Y requirió a la Legislatura local, la inmediata suspensión del intendente Gonzalo Toselli en sus funciones y el pedido de destitución al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Además, que el Concejo formule la denuncia penal por los diversos incumplimientos a los deberes inherentes a su función pública y malversación de fondos públicos, y por homicidio con dolo eventual. También la inhabilitación de por vida de Toselli para ocupar cargos públicos.

Los ediles Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler dieron su voto positivo al proyecto de resolución que en su artículo 1 solicita la destitución del Intendente Municipal de la Ciudad de Sunchales por las causas detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente, conforme lo establecido en el inciso 5 del artículo 39º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2.759, a tales efectos remítase al Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe y Legislatura de la Provincia de Santa Fe a los fines pertinentes. En tanto, el concejal oficialista Pablo Ghiano votó negativamente y la edil Andrea Ochat se abstuvo.

La presidenta del Concejo, Carolina Giusti, fue la autora de dicho proyecto de resolución y fundamentó la iniciativa con una larga alocución que intentaremos resumir a continuación:

"El eje argumental es el daño institucional, humano y económico que provoca el desapego recurrente del Intendente al cumplimiento de la Ley; y la conducta de gestión es falta de regulación interna, control y sanción frente a los incumplimientos, lo cual permea la corrupción.

A lo largo de estos fundamentos voy a ir mencionando aquellos de mayor relevancia y que robustecen y sobre los cuales se cimenta mi decisión de venir a esta sesión a respaldar y hacer lugar a la solicitud de la familia Tognalli.

Que a mi entender deja de tratarse de una cuestión particular cuando quienes se ven involucrados son funcionarios públicos y a estos se los vincula palmariamente con la inobservancia sistemática de las normas imperantes y de esto resulta un perjuicio para los ciudadanos.

Que vale señalar que este Concejo no tiene competencia para juzgar aquellos cargos penales así como tampoco está investido de facultades suficientes para practicar juicio político alguno ni la suspensión es figura conocida por nuestra constitución provincial, pero sí le corresponde resolver el planteo de los ciudadanos y encausar, los requerimientos recibidos, por las vías competentes (por un lado iniciar ante el MPA las actuaciones penales y por el otro, ante el Poder Ejecutivo de la Provincia la destitución del Intendente)

Este Intendente lleva consigo un sinnúmero de cuestionamientos que hoy me llevan a tomar una postura ante el planteo efectuado por estos ciudadanos. Con esto quiero decir que no solo fundo mi decisión en la denuncia presentada a este Concejo por la familia Tognalli sino también en muchos otros que paso a detallar:

EMERGENCIA VIAL

La presentación del ciudadano denunciante, particular damnificado, se encuentra acabadamente fundamentada y allí se vincula la responsabilidad de los funcionarios con la falta de cumplimiento de las normas sancionadas. Todas esas actuaciones se adjuntan y se encuentran accesibles públicamente.-

Como mero ejemplo de la subestimación política puedo señalar que el puente peatonal sobre el curso del Canal Norte, se ordenó construir en 2018. ¿Cuándo lo ejecuta el DEM? El 6 de octubre de 2023 mientras respondía fuera de los plazos legales el pedido de acceso a la información pública presentado por la familia Tognalli en fecha 14 de septiembre de 2023.

SITUACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

Este Concejo ha perseguido y advertido al DEM respecto de la defectuosa gestión del fondo de obras menores, lo que ha provocado perjuicios económicos al Estado por la recurrente mala gestión, sin procedimientos ni responsables.

A ello se le suma el Informe del Tribunal de Cuentas. Tópico por el cual se lo cita al Intendente a brindar explicaciones a través de una Ordenanza aprobada por este Concejo en pleno, que termina siendo desconocida por el DEM, ni siquiera la vetó y a partir de allí la búsqueda de tretas fue palmaria para NO cumplir con la ley.

Ni el Intendente (decía que él no estaba en esos detalles) ni el subsecretario de hacienda (que argumentó los virus informáticos que impedían conocer las notificaciones) ni el coordinador de asesoría jurídica (que sostuvo que sólo interviene cuando hay un juicio) estaban en conocimiento de la situación de rendiciones ante el Tribunal de Cuentas. Todos toman conocimiento a partir del requerimiento del Concejo.

El DEM debe organizar un equipo de trabajo para poder rendir ante el Tribunal de Cuentas sin observarse ningún proceso ni procedimiento. Se advierten devoluciones de dinero, quién devuelve y por qué no se puede rendir.

El Concejo crea una comisión de seguimiento y la información y documentación que acredite el cumplimiento y la exención de toda sanción para con el municipio pero aún no ha llegado a este recinto.

Podemos agregar que la falta de respuestas a requerimientos fue permanente, por minutas de comunicación de todos los bloques y firmadas por todos los ediles sobre el estado de gestión interna del presupuesto. Ej. Tecnoaraña ideal, viaje a Italia, Fiesta de la Cooperación…. vecinos que reciben 6 años después las boletas para abonar contribuciones por mejoras y que aún esperan una resolución….y puedo seguir

Opciones no nos han dejado, 5 de los 6 concejales radicamos Denuncia Penal por los informes del tribunal de cuentas, por las incoherencias e inconsistencias de todo lo que ha podido pasar por nuestros ojos.

Y amplié dicha denuncia aportando los INFORMES de las AUDITORÍAS 2017, 2018, 2019 y 2020. Pudiendo titular en alguna sesión atrás, que “El despelote está auditado”, se acompañan los informes mencionados.

EMERGENCIA AMBIENTAL

Emergencia Ambiental y Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos

“En la Sesión Ordinaria del jueves 12 de noviembre (2020), el Concejo Municipal de Sunchales declaró la Emergencia Ambiental y Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Sunchales. Con la declaración de Emergencia se estableció también la creación de un Plan de Contingencia Ambiental y Sanitaria (PCA), para definir acciones concretas y con el objetivo de mejorar la situación actual del sector. En la nueva Ordenanza se establece un periodo de ciento ochenta días, el cual se prorrogará automáticamente hasta que se produzca el efectivo traslado a la nueva Planta del GIRSU.”

Si el Intendente hubiese cumplido a partir de la sanción de la Ordenanza con sus obligaciones tal vez hubiésemos ganado dos años de saneamiento ambiental en lugar de perder altísimas costas de litigio y afección a la salud de los sunchalenses.

El municipio se carga con una Sentencia confirmada por la Cámara de apelaciones y obliga al traslado del basural……C. C y otros c/ Municipalidad de Sunchales s/ Acciones Colectivas. Órdenes judiciales al Concejo Municipal de cumplimiento como responsable de la gestión de gobierno

IRREGULARIDADES EN LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL

Han sido puntos señalados por este Concejo y en algunos de estos casos por los auditores, a saber:

· Incompatibilidad Coordinador del Museo y Archivo Histórico, cargo concursado y en simultáneo, Coordinador de Comunicación y Estrategia

· Una Ex funcionaria nombrada irregularmente como coordinadora ejecutiva IMV. Que desde esta presidencia se le ha exigido la renuncia hasta su concreción.

· Designación irregular de la persona a cargo del Órgano Técnico de Aplicación de la Ordenanza N°2405 CAMSUA

· Concursos de personal no efectuados según se desprende de los informes de auditorías

· Adelantos de sueldos sin respaldo normativo

· Requerimientos por Minutas de las designaciones de personal sin respuesta

· Irregularidades tales como la situación Banda Municipal y de los Profesores del Liceo

Todos requerimientos por Minutas de Comunicación sin respuesta presentados por los diferentes bloques y acompañados por todos los ediles

OTRAS NORMAS SUSTANTIVAS DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA SIN CUMPLIMIENTO



Podemos mencionar:

- Ausencia de procesos y procedimientos esenciales. No hay un sistema de registro y seguimiento de expedientes. No se le puede asignar responsables a la gestión de lo que los ciudadanos vienen a reclamar.

- No se ha cumplido con los pedidos en tiempo y forma de las Auditorías anuales. Hemos remitido un sinnúmero de Minutas requiriéndolos y no hemos obtenido respuesta.

- Auditorías pendientes 2021, 2022 y pronto 2023 ya podrán imaginarse el problema del auditor cuando se contratan pasados 6 años…

- Registro de Juicios: Nunca se ha cumplido con la ordenanza que lo crea, y por ende no ha llegado a este Concejo informe alguno.

- Registro de personal no permanente: ídem al anterior.

- Boletín oficial y publicidad de las normas. Último registro a junio 2023 y con numeración salteada. Conflicto sobre la validez de los actos. Imposibilidad de habilitar la vía recursiva.

Habrán notado que No me baso para la toma de mi posición, más que en la letra de la ley, que es a lo que me debo y elijo aferrar.

Asimismo, esta Presidencia se ha valido de un dictamen emitido por profesional de la abogacía especialista en el tema.

Y esto último que voy a decir corre por mi cuenta:

En una entrevista de septiembre de 2022, el actual intendente sostenía ante la eventual remoción del edil Horacio Bertoglio, lo siguiente: «Todos, especialmente los concejales, tienen un deber muy importante, que es actuar como corresponde ante estas circunstancias», expresó el Intendente, y especuló con que «esconder estas cosas por debajo de la alfombra sería un daño institucional muy grande. Hay una gran responsabilidad en los concejales que han tomado conocimiento de esta situación y si es evidente que corresponde una sanción y alguno vota en contra, también puede ser que tenga que dar explicaciones a la justicia», vaticinó el Intendente.

No obstante no estar tratando los mismos fondos de la cuestión de aquél entonces, esto que se dijo calza perfecto con la situación en la que hoy nos encontramos…

Cuando hice pública la información referida a los juicios de cuentas y actuaciones en la fiscalía de estado en contra del Municipio, me tildaron de apresurada y de utilizar dichos yerros del intendente y su gabinete para campaña política….

En el mientras tanto me consideraron dubitativa, para algunos “temblorosa”…

Y como corolario aún insisten con que todo resulta ser campaña política.

Yo prefiero seguir creyendo en la importancia de ajustar nuestras conductas a lo que las normas mandan, no me considero infalible pero sí ética y moralmente sólida para hoy acompañar esta solicitud teniendo en miras las normas imperantes".