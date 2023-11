Milei mantendrá los cambios en Ganancias y la devolución del IVA

El presidente electo, por otra parte, expresó nuevos anticipos sobre lo que hará en la economía del país a partir del próximo 10 de diciembre, en particular sobre su plan para reducir el déficit: "El ajuste va a venir de todas maneras. Entonces, la pregunta es, ¿quién hace el ajuste? Históricamente, la política hizo que el ajuste lo pague el sector privado. Bueno, esta vez el ajuste lo va a tener que pagar la política. Va a recaer sobre el Estado, no sobre el sector privado".



Al respecto, afirmó que el porcentaje de votos que sacó en el balojate "es un mandato" para avanzar en ese recorte.



"La Argentina está al borde de la peor crisis de su historia. Tiene lo peor de la crisis de (Raúl) Alfonsín, o sea, la chance de la hiperinflación. Tiene lo peor de la crisis del Rodrigazo del 75, y tiene indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. El ajuste va a venir de todas maneras", enfatizó.

El mandatario electo evitó dar el nombre de su ministro de Economía, pero de todas formas dijo que el encargado de definir las pautas del área será él: "Tengo ministro de Economía, pero la visión la voy a decidir yo".



Al respecto, adelantó que "Luis Caputo es una persona que está en condiciones de estar en el cargo sin lugar a dudas, es alguien que tiene la expertise necesaria para desarmar el problema monetario que tenemos y darle una solución desde los mercados financieros como para salir del problema de las Leliqs y terminar con el cepo.



"Es alguien que está en condiciones de resolver eso. Para cerrar el tema dólar", evaluó.



Sobre su Gabinete confirmó a Diana Mondino como canciller y a Guillermo Francos al frente del Ministerio del Interior, mientras que por Emilio Ocampo al frente del Banco Central dijo que "depende de él".



"A mí me gusta mucho la propuesta que tiene Emilio Ocampo para el Banco Central, pero hay que ver si la situación de mercado permite instrumentar una solución como la que plantea y si está dispuesto a instrumentar una operación que no sea la que él tenía planeada originalmente. Es decisión de Emilio", subrayó el presidente electo.

Críticas a constructoras

Milei insistió en que durante su gobierno no habrá obra pública y señaló que las que avancen serán realizadas por el sector privado. "Si no hay nadie en el sector privado que la quiera hacer, significa que esa obra no tenía sentido desde el punto de vista económico y alguien va a tener que explicar por qué se estaba haciendo una obra que nadie quiera hacer", resaltó el mandatario electo.

En ese marco, apuntó duro contra la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), a la que llamó "Cámara Argentina de la Corrupción".