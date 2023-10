"Sumamos Fuerzas PRO Sunchales" expresa su desacuerdo con el no concurrir a votar, impugnar el sufragio u optar por el voto en blanco

La agrupación política liderada por el concejal Santiago Dobler afirma que no hay que ensayar una falsa neutralidad a la hora de elegir entre las dos opciones políticas en disputa que competirán en el balotaje. "Enfrentemos JUNTOS lo que viene, no asumamos posiciones intermedias que favorezcan más años con las mismas políticas. Es por ello que desde “Sumamos Fuerzas PRO Sunchales” nos encontramos unidos en el compromiso de la Libertad" concluye el comunicado.

A continuación, publicamos el comunicado de la agrupación política “Sumamos Fuerzas PRO Sunchales”:

"“Sumamos Fuerzas PRO Sunchales” desea transmitir a toda nuestra comunidad, definiciones en el marco de las situaciones que son de público conocimiento y que se dieron el día 25/10/2023, donde referentes nacionales de nuestro espacio han manifestado profundas definiciones y fijado posiciones políticas, muy importantes de cara al balotaje del 19 de noviembre próximo, donde elegiremos a un nuevo Presidente de la Nación.

Claro está, que la ciudadanía se ha expresado por dos alternativas, en la cual Juntos Por el Cambio no podrá competir. Ambas han quedado en puja para ejercer los destinos de nuestra Nación por los próximos 4 años, resultando claramente antagónicas y demostrando dos modelos de país muy diferentes. Es así que, deseamos afrontar esta realidad, resumiendo las definiciones tomadas por la Presidente de nuestro espacio nacional PRO, Patricia Bullrich, junto a Luis Petri y el ex Presidente Mauricio Macri, las cuales subraya claramente, no ensayar una falsa neutralidad a la hora de elegir entre las dos opciones políticas en disputa, ya que entendemos que eso no refleja un "termómetro" de lo que la sociedad nos exige.

Por tal motivo, y compartiendo muchos puntos de coincidencia, abrazamos los ideales de la libertad, uno de nuestros pilares. Y es por ello, que tenemos plena conciencia de que es lo que está en juego en nuestro país en este momento histórico, y aquí nunca mejor dicha la frase expresada por Patricia Bullrich y perteneciente al Gral. San Martin: "Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla".

Esto nos interpela y obliga a reflexionar profundamente sobre el futuro de nuestra Nación, es por eso que desde nuestro espacio político, cuya legítima y única representación en el Concejo Municipal es ejercida por el Concejal Santiago Dobler, manifestamos nuestro desacuerdo con el NO concurrir a votar, impugnar el sufragio u optar por el voto en blanco.

Es por ello, que desde “Sumamos Fuerzas Sunchales”, más que nunca, te invitamos a acompañarnos para que JUNTOS, logremos el verdadero cambio que consideramos y necesita nuestro país.

Enfrentemos JUNTOS lo que viene, no asumamos posiciones intermedias que favorezcan más años con las mismas políticas. Es por ello que desde “Sumamos Fuerzas PRO Sunchales” nos encontramos unidos en el compromiso de la Libertad".