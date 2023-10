La UCR no acompañará a Sergio Massa ni a Javier Milei en el balotaje

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) anunció este miércoles por la tarde que "no acompañará a ninguno de los dos candidatos (Sergio Massa y Javier Milei)" en el balotaje del próximo 19 de noviembre, luego de una reunión de sus principales dirigentes en su sede central del barrio porteño de Congreso.

El mensaje llegó horas después del pronunciamiento de Patricia Bullrich, ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, quien avisó que respaldará a Milei.

"La UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina. Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y del deterioro social y económico de Argentina”, apuntaron en el comunicado difundido a las 16.



Por otro lado, sostuvieron que “el extremismo demagógico de Javier Milei se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento. Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio”.

"Tenemos la responsabilidad de sacar el país adelante, desde el lugar que los argentinos nos han asignado. Y de construir un nuevo radicalismo, que sobre sus valores históricos convoque nuevamente a las mayorías, que represente los intereses nacionales y rescate lo mejor de nuestra tradición institucional. Con banderas y liderazgos renovados que permitan explicitar un camino claro, un proyecto de país para construir un futuro mejor", finaliza el documento.

En conferencia de prensa, Gerardo Morales, titular de la UCR leyó el documento y agregó que “lo sorprendió la actitud de Patricia. Ni siquiera me llamó por teléfono. Es una gran irresponsabilidad lo que hizo, no representa lo que piensan los millones de votantes que apoyaron a Juntos por el Cambio. Yo la voté y no me representa. Yo la escuché y me dio vergüenza ajena. Creo que están afuera de la coalición. Es una falta de respeto hacia el radicalismo, no perdonamos”, afirmó el titular del radicalismo.