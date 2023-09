Millonaria estafa telefónica se produjo en Sunchales

Otras estafas en la región

En Rafaela

En tanto en dependencias de la Comisaría Nº 15 radicó denuncia un hombre de 54 años de edad, dando cuenta quería adquirir el abono de Netflix y, como no pudo hacerlo por el celular, poco después recibió un llamado telefónico con característica de Buenos Aires, donde le manifestaban que eran de la empresa Netflix y que ellos mismos se encargarían de gestionar todo ante una entidad bancaria, por lo que le fueron pidiendo sus datos personales. Agregó que en un momento determinado quien llamaba le manifestó que había realizado una transferencia de dinero diciendo que se habían equivocado en cuanto al monto de $52.700, por lo que solicitó que lo devuelva a un número de CBU. Luego lo volvieron a llamar solicitando los datos de su tarjeta, negándose la víctima a brindar los mismos, por lo que le indicaron que desde el Banco se iban a comunicar con él. Diez minutos más tarde recibió un mensaje de un número con característica de Córdoba y con el logo del Banco Macro, pidiéndole los datos de la tarjeta así le podían realizar un descuento para adquirir la cuenta de Netflix. Ahora sí el hombre accedió pero como empezó a sospechar ingresó a su Home Banking y constató que su dinero (una suma de $ 22.000) no se encontraba allí y tenía un préstamo de $185.000 que no había solicitado. Se dio conocimiento de los sucedido al fiscal en turno, Dr. Diego Vigo.

En Brinkmann

El lunes tres personas radicaron denuncias por estafas en la Subcomisaría de la ciudad de Brinkmann. Las modalidades habían sido similares en todos los casos donde los delincuentes fingieron representar a Mercado Libre o Mercado Pago.

A través de esta modalidad del "cuento del tío" a las víctimas (adultos mayores) les fueron robados $ 30.000, $ 200.000 y $ 250.000, es decir casi medio millón de pesos entre las tres.

De acuerdo a lo informado a Radio 102.9 de Brinkmann por el Subcomisario Emmanuel Carrizo "tres adultos mayores de Brinkmann recibieron llamados de personas que decían ser de Mercado Pago y Mercado Libre”. Todos provenían de comunicaciones de números desconocidos donde pedían verificar cuentas y realizar transferencias de dinero. El Subcomisario pidió estar alerta e informar a los adultos mayores sobre estas modalidades para prevenir futuras estafas.