Continúan las quejas y los reclamos por el servicio de IAPOS en el Departamento Castellanos

El servicio de salud de la la obra social de los empleados públicos de Santa Fe, continúa siendo deficiente en la región, tal como viene aconteciendo desde hace ya varios años. Y los usuarios siguen remarcando su pésimo servicio, no sólo en la cobertura médica y de los medicamentos, debiendo pagar plus o contratar directamente una prepaga para poder contar con una prestación más eficiente.

Hace un par de días, el titular de la obra social de los empleados públicos de Santa Fe (IAPOS), Oscar Broggi, admitió que debieron posponerse algunas prácticas de la obra social estatal provincial a raíz de la falta de insumos que generó la devaluación declarada por el Gobierno nacional el día siguiente a las PASO. No obstante, y más allá de esta incertidumbre que muchos debieron tolerar en la provincia, desde hace muchos años, los empleados públicos provinciales, entre ellos docentes y policías, continúan padeciendo en Rafaela y el departamento Castellanos, la pésima cobertura de IAPOS, la obra social más grande de la provincia, y su mala atención a los afiliados.

De hecho, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, las prestaciones de la obra social del Estado provincial IAPOS ocupa un lugar alto en el "ranking" de reclamos por parte de los ciudadanos, ya sea por no cumplir con las prestaciones o no autorizar algún medicamento. Y en la ciudad de Rafaela, la mala calidad del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social ya es un viejo problema de larga data, ya que hace años que los afiliados rafaelinos continúan padeciendo y sufriendo el pésimo servicio. Pasan los gobiernos pero este conflicto, lejos de poder solucionarse, continúa agravándose en nuestro medio.

En este sentido, La Opinión de Rafaela ha recibido en las últimas horas, muchas quejas y reclamos de afiliados rafaelinos por el servicio de salud deficiente que están recibiendo. Por ejemplo, una docente de Rafaela nos comentó que "venimos teniendo estos problemas desde hace mucho tiempo acá en la ciudad. Tengo entendido que desde AMSAFE Castellanos se han llevado infinidad de carpetas de reclamos con los planteos, que son siempre los mismos, al director de IAPOS por las malas prestaciones que tienen hacia los trabajadores, donde hay medicamentos que no se actualizan, o te cambian las drogas para resolver su situación de salud, entre otras tantas. Pero son cuestiones que se dan prácticamente todos los días, más el tema de los bonos que te solicitan, el plus de los médicos que no deberían cobrarlos. Es un problema que no se ha resuelto nunca, al menos en la última década. Y lo que recibimos desde IAPOS siempre es lo mismo, excusas y más excusas".

Continuando con su testimonio, la docente también nos comentó que "el hecho que que te cobren plus se ha transformado en una práctica habitual. Aquellos prestadores que no están dispuestos a cobrar el plus generalmente salen de la obra social, con lo cual dejan de ser prestadores. Y eso también es otras de las consecuencias, donde hay cada vez menos médicos que atienden por IAPOS. Y con los pocos que lo siguen haciendo tenés cupos para la atención, donde el otorgamiento de turnos es a largo plazo. Generalmente, cuando tenés que resolver una situación de salud a corto plazo te dan un turno a los 2 ó 3 meses, y así es difícil. Y en cuanto a los reintegros, los mismos tardan o no siempre podés conseguirlos, porque además del plus no te extienden la constancia. Esta cuestión no es de hoy ni de los últimos 3 a 4 años, sino que es de largo tiempo. Acá en Rafaela, como en el resto del departamento, es una disputa eterna, como en el norte de la provincia, porque estamos en constante comunicación con el resto de los compañeros de distintas localidades". Por último, la señora, bastante triste por esta situación, también expuso que "como trabajadores, lo que hacemos mes a mes es seguir aportando el porcentaje que corresponde por ley y el descuento se hace sobre el recibo de sueldo. No es que hay un atraso en el pago, sino que pagamos todos los meses, con lo cuál deberíamos y merecemos tener la atención adecuada que corresponde".

La señora, en otro segmento de su análisis, dejó en claro también que gran parte de los docentes rafaelinos deben viajar a Santa Fe o Rosario para poder ser atendidos como corresponde porque en esas ciudades, IAPOS sí brinda un buen servicio, totalmente distinto al de Rafaela, siendo la tercera ciudad más importante de la provincia.

"LA MAYORÍA PAGAMOS OTRA PREPAGA"

Por su parte, un jubilado de la Policía de Santa Fe, afiliado a IAPOS, también hizo alusión a las complicaciones que viene teniendo con la obra social cada vez más deficitaria. Entre varios aspectos, el vecino manifestó, con un tono de mucha amargura, que "todos los médicos y todas las prácticas cobran plus. Y al mencionar IAPOS te patean el turno a 4 meses, por más que necesites una atención urgente. Pero claro, si vas con una prepaga, al día siguiente te dan el turno. Si pagás con IAPOS no te atienden enseguida". En cuanto a los reintegros, el señor expuso que "demoran meses y tal vez años, y cuando te reponen el dinero, en un país con tanta inflación, del 100%, tal como está sucediendo ahora en Argentina, ya pierde el valor".

Por otro lado, al igual que otros compañeros, y con bastante bronca al momento de contar su situación personal, este jubilado agregó que "la mayoría de los afiliados pagamos, aparte, una prepaga, porque la prestación de IAPOS es un desastre. O sea que más allá del descuento que te hacen, al mismo tiempo tenés que pagar una prepaga, porque es tan malo el servicio de salud que presta IAPOS que debemos pagar extra para poder contar con un servicio de salud eficiente. Y el afiliado que aporta dinero a otra obra social está obligado a seguir con IAPOS, no te permiten darlo de baja. Hoy en día, para la consulta te piden una orden más 1.500 pesos de plus".

En lo que también coincidieron, tanto la docente como el jubilado de la Policía, y con otros afiliados, es en la mala atención en la sede local de IAPOS, en Bv. Lehmann al 400, por la falta de empatía, de predisposición y de atención por falta de empleados. "A veces perdemos toda la mañana para realizar un trámite. Ellos mismos te ofrecen un servicio de Whatsapp para consultas y no atienden o no te responden", expresaron ambos vecinos.

En definitiva, esto es IAPOS en Rafaela y en la zona. Y eso que hace mucho tiempo que este Diario viene haciendo hincapié en este grave problema por el cuál están atravesando muchos rafaelinos. La gente se merece un buen servicio y también una explicación con respecto a esto que está sucediendo. Y cuando queremos obtener algún tipo de respuestas, nadie explica absolutamente nada, ni el directorio de IAPOS, ni los funcionarios ni de los mismos prestadores. ¿Se podrá modificar algo en los próximos meses, en la próxima gestión, o continuará así? Mientras tanto, en el medio, los afiliados siguen esperando y sufriendo, maestros, profesores, docentes, policías....