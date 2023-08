"Unidos para cambiar Santa Fe" respaldó la candidatura de Carolina Giusti a la senaduría del Departamento Castellanos

Luego de las elecciones PASO provincial, brindaron una conferencia de prensa los tres precandidatos a Senador Provincial por el Departamento Castellanos del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, imponiéndose Carolina Giusti sobre Alejandro Ambort y Gonzalo Aira, en el Bar "Casa Marga" de calle San Martín 236. También participó Mirian Galaverna, quien fuera precandidata a Senadora suplente con Aira.

"Cumplimos con lo que habíamos pactado estar unidos para cambiar Santa Fe; la verdad que hicimos una campaña muy limpia, justa y respetuosa entre nosotros. Con el acompañamiento de la gente, estamos muy cerca de poder dar vuelta la elección en las generales. El menú quedó reducido a tres candidatos (Padilla, Calvo y yo). Estamos trabajando todos juntos. Estoy muy contenta de que esto se dé de verdad, de manera genuina, con ganas de los dos de acompañarme", abrió Giusti.

Sobre el triunfo electoral en la interna, la Presidente del Concejo sunchalense aclaró que "el hecho de que Sunchales me haya acompañado significó el 40% de los votos obtenidos y en mi caso hizo la diferencia. Superó las expectativas, sinceramente, en 2021 había hecho una buena elección también. Los tres trabajamos para tener buenos resultados. El trabajo que vengo haciendo en el Concejo dio sus frutos sumado a lo que hice a nivel departamental, haciendo algo distinto y no copiando lo que ya está, lo que todos criticamos y no nos gusta".

Un cronista de CASTELLANOS le preguntó cómo traccionar los votos de los tres candidatos para ganarle a Alcides Calvo, respondiendo que "el compromiso está en que las personas que acompañaron a Ambort y Aira en sus localidades, y en el Departamento, confíen en que voy a hacer honor al trabajo que hicieron y trabajar en equipo. Hay mucha gente que no fue a votar y debemos usar ese derecho que tenemos los ciudadanos porque definimos el modelo de provincia que buscamos".

Los tres recorrieron el Departamento Castellanos: ¿Cuáles son los mayores reclamos de los vecinos?, preguntó este Diario.

"Las obras inconclusas y las que históricamente no se han ejecutado y la gente necesita. Faltan pavimentar 14 km de Saguier hasta Santa Clara de Saguier, lo necesitan los ciudadanos, no solamente el sector productivo. Siempre hablamos de los caminos para sacar la producción, de lo que también se pide. El programa provincial caminos de la ruralidad en algunos funcionó, en otros se lo dieron a los amigos y en otros casos nunca llegó. En Ataliva y Tacural las obras de cloacas quedaron paradas. Uno de los compromisos de Maxi Pullaro es terminar las obras que se comenzaron. ¿Para qué está un Senador? Sumado a los fondos que se manejan cuando alguien ocupa una banca en el Senado y de los fueros que tienen que son inconstitucionales. Una Constitución provincial que amerita ser reformada, una de las más viejas del país. Los políticos no debemos tener ningún privilegio y estar al servicio de la gente. No puede ser el Senador el Gobernador del Departamento", remarcó Giusti.

Por su parte, Ambort dijo que "estamos ante esa gran posibilidad de que Caro sea la próxima Senadora y estamos todos acompañando para que eso suceda. Hay claro mensaje de la gente después de las PASO, de encontrar el rumbo con este frente con una nueva etapa en la provincia de Santa Fe, dando la posibilidad de que Pullaro sea Gobernador, Clara García presida la Cámara de Diputados y Leo Viotti sea Intendente de Rafaela".

Finalmente, Aira reflexionó sobre la grave crisis de la economía provincial y local: "Lo vemos muy mal, estamos en una situación y en un lugar que no se lo deseo a nadie, por el que está haciendo obras y brindando servicios, teniendo un desequilibrio económico abrumante porque no hay precios y las variables que maneja un intendente no las recauda; cada vez más exigen los gremios y el empleado lo debiera tener en su bolsillo. La obra pública debe estar en el doble de lo que marca la inflación y el combustible para ofrecer el servicio de la maquinaria pesada y liviana. Hay más de 25 municipios que ya entran en default y así vamos camino todos porque no se pueden aumentar los impuestos. La situación se hace cada vez más difícil de soportar".

"Vengo de una familia de la agroindustria"

En la Sociedad Rural de Rafaela, se desarrolló una importante reunión entre referentes del grupo Unidos para Cambiar Santa Fe, entre los cuáles se destacó la presencia de la candidata a Senadora Provincial por el Departamento Castellanos, Carolina Giusti; acompañada por el candidato a intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; el dirigente, Germán Bottero y dirigentes del socialismo, dirigentes de la entidad y productores a los fines de charlar sobre las problemáticas que atraviesa el sector agropecuario y con el objetivo de comenzar a diagramar políticas sustentables y a largo plazo, tras la preocupante inestabilidad económica que afecta al país.

"Considero que el presente de la economía Argentina: inestabilidad, índices inflacionarios sin precedentes, un tipo de cambio que se modifica día a día, pero sobre falta de reglas claras para producir e invertir, es resultado de esta vieja política que parece estar agotada. En vez de brindar soluciones y tranquilidad a quiénes producen, lo que hacen es poner parches momentáneos, lo que genera aún más desconfianza en quienes apuestan y trabajan por el bienestar de nuestro país", dijo Giusti.

A modo de ejemplo, la candidata a Senadora enunció: "Algunos me conocen tal vez por los vínculos familiares, ya que mi bisabuelo era Alfredo Rotania, quién hace más de 90 años creó la primera cosechadora automotriz del mundo, que es la que actualmente está expuesta en el Cobertizo de Sunchales".

Y continuó: "La familia materna de mi papá, Rotania, continuaron con esa empresa de máquinas agrícolas, y días pasados, en una visita que hice a la localidad de Saguier, se me acercó un productor agropecuario que pidió conocerme, porque estuvo vinculado comercialmente con la firma hace muchos años. Me manifestó que eran otras épocas, donde la gente podía invertir y la cultura del trabajo permitía el crecimiento individual de las personas".

"Creo que lo que manifiestan los productores es una necesidad inmediata ya que el sector agropecuario es el motor productivo de nuestra economía. Hoy se pudieron abordar diferentes temáticas del sector como ser los fitosanitarios, cuestiones de obras que se necesitan planificar, por ejemplo, en Rafaela, de manera integral, desde lo urbanístico y habitacional, sin dejar de lado las 12 mil hectáreas productivas que tiene la ciudad, articulando, esto, a la industria que es la generadora de mano de obra", destacó Giusti.

"Tenemos que dejar de lado las promesas y ponernos a trabajar codo a codo con quienes trabajan por el bienestar de este país, articulando campo e industria y pueblos y ciudades, y renovando la vieja política con gente con nuevas ideas, con ganas de proyectar y planificar un nuevo país, ese país que nos permita crecer y desarrollarnos como sociedad", finalizó Giusti.

