Perotti: "Atravesamos una crisis, hay enojo con la política y Milei se presenta como algo novedoso"

Este lunes 14, en su visita a Sunchales, el gobernador Omar Perotti entregó equipamiento informático para efectores de salud de la Región Rafaela, inauguró una Planta Piloto de Bioproceso en el Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social; y recorrió las obras finalizadas de remodelación y ampliación de la Comisaría Nº 3.

Ante la consulta de los medios de comunicación sobre los resultados que se registraron en las PASO nacionales de este domingo 13, donde el candidato libertario fue el gran ganador de la puja política, imponiéndose en 16 provincias, el gobernador santafesino dijo no sentirse sorprendido: "Atravesamos una crisis y hay enojo hacia la clase política, sobre todo la referencia más directa es a la política de los últimos gobiernos. Y Javier Milei tiene la alternativa de mostrarse como algo nuevo que no ha sido responsable directo de las instancias que no satisfacen. Tenemos que hacer una lectura muy clara. Cuando la política se distancia mucho de la gente, pasa esto. Yo lo dije hace tiempo que a mi no me enojaba personajes como Milei, en todo caso hay que enojarse con los actores políticos que no están dando respuesta. Creo que ahora viene una etapa más seria que es como vamos a trabajar y que hay detrás de algunas expresiones que pueden ser interesantes. Ojalá se profundice que modelo de país propone cada candidato y haya un acuerdo para cuidar la industria y el empleo nacional, o cómo enfrentamos la inseguridad y el narcotráfico, porque seguramente va a ser un paso que todos los argentinos lo vamos a valorar".