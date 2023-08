ARB: Los Tigres no tuvieron problemas con Independiente

Por la séptima fecha del Torneo Oficial de la ARB, el Estadio «Carlos Colucci» albergaba a Independiente y Libertad de Sunchales, siendo uno de los dos partidos que le bajaban la persiana a la actividad basquetbolística de Primera División. El triunfo quedó en manos de la visita por 91a 62.

La progresión del encuentro fue siempre favorable al aurinegro: 15-23, 30-41 y 41-59. Las grandes figuras del partido fueron Mateo Pérez, que volvió a sumar minutos con el conjunto de Primera, aportando 28 unidades, seguido por Augusto Barbieri con 26. En el local, Bruno Fagnola finalizó con 23.

Los chicos dirigidos por el DT Gustavo Lucato sumaron su segundo triunfo consecutivo y se acomodaron en la tercera ubicación de la tabla con un registro de cuatro triunfos y dos derrotas, por detrás de Atlético y Quilmes. Por su parte, el CAI no pudo repetir lo hecho semanas atrás ante Unión.

Independiente 62-91 Libertad

Estadio: «Carlos Colucci»

Árbitros: M. Macagno y M. Merlo

Parciales: 15-23 / 30-41 y 41-59

Independiente: Jerónimo Fagnola 3, Jonatan Marelli 7, Lorenzo Turco 8, Agustín Ríos 2, Lucas Burguener 4, Gianfranco Storani 0, Agustín Bertorello 0, Bruno Fagnola 23, Gabriel Bravo 8 y Dante Beninca 7. DT: W. Storani.

Libertad: Augusto Barbieri 26, Mateo Pérez 28, Esteban Corroto 3, Facundo Ortíz 4, Máximo Barbieri 3, Gabriel Peterlín 10, Mariano Ceruti 0, Emanuel Córdoba 3, Máximo Blangini 12, Valentín Boscacci 2. DT: G. Lucato.

La séptima fecha del Oficial había iniciado el pasado viernes con victorias de Argentino Quilmes ante 9 de Julio (78-66) y de Unión de Sunchales ante Peñarol (98-64). Y este martes 8, también jugó Atlético de Rafaela, donde el Celeste se impuso ante Ben Hur 72 a 68.

Las posiciones son las siguientes: Atlético y Quilmes 11 puntos; Libertad 10; Unión y Ben Hur 9; Independiente 8; 9 de Julio y Peñarol 7.

Próxima fecha: Peñarol vs Libertad, Independiente vs Ben Hur, 9 de Julio vs Unión y Atlético vs Quilmes.

FUENTE REFERIDA: Básquet Total Rafaela